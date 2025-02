Artigo de Cleide Semenzato

publicado em 27/02/2025

A gratidão é uma virtude fundamental para o desenvolvimento humano. Mais do que uma simples expressão de cortesia, ela representa um estado de consciência que fortalece os laços entre as pessoas e promove o bem-estar coletivo. Na filosofia de Tomás de Aquino, essa virtude se desdobra em três níveis distintos, revelando a profundidade desse sentimento e sua relevância para a convivência harmoniosa. O primeiro nível da gratidão é o superficial, caracterizado pelo mero reconhecimento racional do favor recebido. Nesse estágio, o indivíduo percebe o gesto do outro, mas não necessariamente o internaliza ou transforma em uma experiência significativa. É uma gratidão mais intelectual do que emocional, muitas vezes reduzida a uma formalidade social. O segundo nível é o intermediário, em que o agradecimento passa a envolver uma dimensão emocional mais profunda. Aqui, o sentimento de gratidão se manifesta de maneira mais sincera e duradoura, elevando-se do simples reconhecimento para a valorização real do bem recebido refletindo nessa dimensão maior ao enfatizar a importância de dar graças por aquilo que foi concedido. O terceiro e mais elevado nível da gratidão é aquele que gera um compromisso com o outro. No português, a palavra “obrigado” ilustra bem esse conceito, pois indica um vínculo, uma conexão entre quem recebe e quem oferece. Diferente de uma obrigação imposta, trata-se de um comprometimento espontâneo de retribuir não apenas ao benfeitor, mas à própria vida e às leis divinas, disseminando o bem. A gratidão, portanto, vai além de um ato de educação ou de um simples “muito obrigado”. Ela representa um elo entre as pessoas, fortalecendo relações e promovendo um ciclo virtuoso de generosidade. Quando verdadeira, a gratidão não implica dívida, mas sim uma conexão sincera e recíproca. Ao cultivarmos essa virtude em seu nível mais elevado, aprendemos a enxergar cada gesto de bondade como uma oportunidade de expandir nosso próprio compromisso com o bem. Assim, ao dizermos “obrigado”, que seja com a consciência plena de que estamos nos vinculando ao outro de forma genuína, perpetuando a harmonia e a felicidade compartilhada.