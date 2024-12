Artigo de Grazi Cavenaghi

publicado em 28/12/2024

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso último encontro de 2024. Uau! Foram 52 semanas juntos, construindo reflexões semana a semana para nos tornarmos mais conscientes sobre o nosso caminho de realização e sobre tudo aquilo que nos tira dele.Aqui, nunca trazemos respostas prontas, porque elas simplesmente não existem. Cada ser humano é único, divino, e tudo o que chega até você deve ser validado no seu maior laboratório: a sua vida e a sua empresa. A única verdade que carregamos é que estamos todos aqui para sairmos da ignorância e buscarmos a sabedoria. E o único caminho é o da retidão, do bem e das virtudes.Hoje, para encerrarmos o ano de 2024, apresento a você o quarto e último passo. Mas, antes, relembre os passos anteriores:1. Sonhar, planejar e soltar.2. Dar valor ao que temos.3. Fazer a gestão das coisas.Agora, é hora de dar o próximo passo: a importância de começar e encerrar ciclos. Porque ciclos não encerrados seguram sua vida, prendem sua energia e impedem você de começar algo novo.A vida é composta de ciclos. Tudo tem começo, meio e fim.Veja nosso maior exemplo: a Natureza. Tudo é cíclico — as estações do ano, os meses, as semanas e os dias!Quando não encerramos um ciclo, ficamos presos nele. Essa é uma regra natural. Ciclos que permanecem abertos ou incompletos tornam-se pesos invisíveis, drenando nossa energia e nos impedindo de avançar.Como nos ensina Eclesiastes 3:1:“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.”Encerrar ciclos significa integrar o aprendizado, liberar o que já cumpriu sua função e abrir espaço para o novo. É um ato de coragem e sabedoria, que nos alinha ao fluxo natural da vida.Lembre-se: tudo na vida é aprendizado, e a vida é para ser vivida no hoje, pois só ele existe. O passado é referência, o futuro é ilusão; ele é construído no aqui e agora. Só temos o hoje, só esse momento.Os ciclos não encerrados não afetam apenas você. Na maioria das vezes, eles perpetuam padrões familiares que podem se arrastar por gerações. Você já percebeu como certas histórias se repetem? Famílias inteiras vivem os mesmos ciclos:- A pobreza de uma geração é mantida na próxima porque ninguém ousou pensar diferente.- Relacionamentos tóxicos são perpetuados porque os filhos repetem os comportamentos dos pais.- Os negócios fracassam porque a mentalidade de escassez permanece intacta.Encerrar ciclos também é um ato de amor pelos seus sucessores. Quando você encerra padrões que não servem mais, deixa um legado mais leve e saudável para os que vêm depois de você.Deixe-me contar a história da vaquinha Mimosa, que ilustra a importância do desapego e do fechamento de ciclos:Um mestre e seu discípulo caminhavam pelos campos quando encontraram uma família em extrema pobreza. O mestre perguntou ao pai:“De onde tiram o sustento?”O homem apontou para uma vaquinha magra que pastava ali perto e respondeu:“É dela que tiramos tudo. Com o leite, fazemos queijo, trocamos com os vizinhos. É a nossa única fonte de sustento.”Ao partirem, o mestre ordenou ao discípulo:“Empurre a vaquinha no precipício.”Relutante, o discípulo obedeceu. Anos depois, ele voltou ao local e encontrou terras férteis, uma sede próspera e uma família bem-sucedida. Assustado, foi perguntar o que havia acontecido, e recebeu a resposta de um dos filhos do casal:“Nossa vida mudou quando perdemos nossa vaquinha Mimosa. Meus pais se desesperaram no início, depois oraram, pediram luz para Deus e entregaram a nossa vida nas mãos Dele. Logo, eles tiveram novas ideias, começaram a plantar, trabalhar e buscar novos caminhos. Muitas pessoas boas chegaram em nossa vida, e iniciamos uma nova fase. Dali em diante, tudo mudou e entramos no ciclo da riqueza e prosperidade. Foi Deus que levou a vaquinha, eu acho. Dá para acreditar nisso?”Quais são as suas “vaquinhas” de estimação que você vai empurrar para precipício hoje?E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Nessa última semana do ano, ligue o botão da percepção e reflita. Encerre os ciclos e valide as mudanças no seu maior laboratório: a sua vida. Analise:1. Ciclos no autocuidado:Há hábitos que você começou e abandonou? Projetos que não concluiu? É hora de finalizar e liberar sua energia.2. Ciclos nos relacionamentos:Existem conflitos, promessas ou mágoas não resolvidas? Resolva com amor e desapego. O perdão é o único caminho para a vida em paz!3. Ciclos no trabalho:Há tarefas ou compromissos que você deixou para trás? Conclua o que começou e prepare-se para o novo.Anote suas respostas, assuma suas responsabilidades e aja.Encerrar ciclos é um ato de amor, coragem e compromisso com a vida. Tudo na natureza nos ensina que a renovação só acontece quando o velho dá lugar ao novo.Feche os ciclos abertos, tire esse peso sobre você e sobre os que vêm depois de você. Libere-se e libere sua geração!Estou decidida a encerrar 2024 de forma consciente, para que 2025 seja um ano de virtudes, saúde, alegria e retidão. E você, vem comigo?Prepare-se para o que vamos construir juntos, lembrando que tudo começa com nossas escolhas. O nosso tema do ano de 2025 é: “Mude você, mude o mundo! Escolhe e vai, só vai!”Seguimos, sonhando, planejando e soltando, com cuidado, fazendo a gestão e terminando tudo o que começamos, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +