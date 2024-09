Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 14/09/2024

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Prezado leitor, seja bem-vindo ao nosso espaço InspireAção! É uma alegria recebê-lo aqui todo sábado, para fecharmos nossa semana refletindo e percebendo cada ponto da nossa evolução rumo à sabedoria.Hoje daremos continuidade à nossa série sobre a terceira edição do evento InspireAção: Empreendedorismo, Liderança e Inovação Humana. Se você não leu nossas primeiras análises, recomendo que volte às edições anteriores. Agora, trago os ensinamentos da palestra “As atitudes necessárias para inovar nos negócios”, apresentada por Marcos Scaldelai, que trouxe reflexões profundas sobre como líderes que fazem a diferença deixam um legado.Estamos na terceira semana, e o próximo tema será “Inovação Humana”.Vale recordar que o tema do evento foi: “Planeje ser. Planeje ser você! Você é único. Sua empresa é única”.Marcos começou sua palestra com algo que é uma grande verdade: o maior problema hoje é a falta de líderes que realmente fazem a diferença. O mundo está carente de líderes! Aquele líder que inspira, dá direção, guia, cobra e cuida. São esses líderes que escrevem suas histórias e deixam um legado. E, para deixar um legado, é preciso ter atitudes de inovação.Logo, se você está aqui comigo no Universo InspireAção, já é esse líder que sabe que vai fazer a diferença no mundo!E o que é inovação? Você, que acompanha nossa coluna, já sabe que amo falar sobre inovação. E Scaldelai reforçou algo que já acreditamos: inovação é se reinventar continuamente. É aquele processo de voltar, se refazer, escolher novas rotas e seguir em frente. Todo dia temos a oportunidade de nos fazermos novos. A cada decisão que tomamos, mudamos o rumo e, assim, inovamos.Ele destacou quatro atitudes essenciais para essa inovação. Vamos a elas.1. Seja inconformado por naturezaO primeiro passo para o fracasso é acreditar que está tudo bem, que está tudo ótimo. Conformar-se com a situação é o maior inimigo da inovação. Para inovar, é necessário pensar sempre no novo, buscar sempre mais. Nunca se satisfaça com o que já foi conquistado. Sempre há algo novo para aprender, sempre há algo novo para alcançar. E você? Já parou para pensar no que pode melhorar? Qual é a sua meta de vida? Está sonhando grande? Pense nisso.2. Seja um gerador de oportunidadesComo sempre falamos aqui na nossa coluna, se abra para as infinitas possibilidades que o universo pode lhe trazer. Marcos destacou que toda a sua carreira foi construída a partir de oportunidades que ele mesmo gerou. Ele nos lembra da importância de transformar seus clientes em parceiros para sempre. Além disso, é essencial focar no potencial de cada oportunidade. Pense fora da caixa, seja criativo e se abra para as infinitas oportunidades à sua volta.3. Seja o protagonista da sua históriaNós já falamos aqui várias vezes: você é o autor da sua própria história.Marcos destacou que você precisa entender o DNA do seu negócio e assumir os riscos necessários. Escolha e siga em frente, sem medo – coloque sua “cabeça na guilhotina”.Como sempre digo a você: escolha e vá! Só vá!Outro ponto importante é olhar para frente! Fez? Está feito. O que passou, já passou.O importante é continuar. Aliás, esse é nosso lema aqui: “continue a caminhar”.Invista em você, seja relevante, e lembre-se: quem não é visto, não é lembrado.Outro dos nossos lemas: tudo começa e termina em você.4. Esteja blindadoPor último, Marcos falou sobre estar blindado. O que não agrega, não faz parte da sua vida. Aqui no nosso universo, estar blindado nada mais é do que saber sua identidade!Quem sabe o que quer e o que não quer não se deixa abalar pelo que não lhe serve. Aqui na nossa coluna, sempre falamos sobre a importância de estar alinhado com seus valores. Não tenha medo de críticas ou pré-julgamentos. Quem está blindado, na sua identidade, foca nas soluções e segue firme no seu propósito.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Fica o convite para que você reflita sobre essas quatro atitudes que o Marcos nos trouxe.Será que você está pronto para se reinventar todos os dias?Como encerrou Scaldelai cantando:“Quando a vida bater forte…É hora do recomeço…Recomece a lutar…Recomece a acreditar…Recomece a caminhar…Recomece a amar…Recomece a caminhar…Recomece a levantar…Recomece a sonhar…E, se um dia lá na frente a vida der um ré, recupere a sua fé e recomece.Você é forte! Você nasceu para brilhar!”Acolha o medo de errar, aprenda com a dor e siga em frente.Será que suas atitudes refletem a sua luz e o seu brilho?Vamos nos reinventar juntos?Você é forte e nasceu para brilhar! Ou, como sempre lembro a você: você é único e incrível!Se abra para as novas oportunidades! Começamos nosso encontro de uma forma e já somos de outra.Permita-se se reinventar esta semana, ligue o seu “botão da percepção” e veja se está no seu lugar único de ser você!Seguimos juntos, nos reinventando a cada troca, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +