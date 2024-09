Artigo de Jocelino Soares

publicado em 18/09/2024

Recentemente, li em uma reportagem numa revista semanal que, a cada 2 minutos, tiram-se mais fotos hoje do que no século passado inteiro. Interessante como os hábitos mudam. Nos anos de 1980 era chique comprar videocassete, ir a locadora, alugar filmes e passar o final de semana assistido as fitas ou comprar filmadoras para registrar momentos familiares. Hoje, o celular e as máquinas digitais facilitam muito fotografar e capturar imagens.E, por falar em fitas VHS, acabei de passar as minhas para o sistema digital. Numa dessas, uma imagem me chamou a atenção, a Escola Mista da Fazenda São José. Aliás, as escolas mistas, também conhecidas como “escolas isoladas”, tiveram ascensão e glória nos anos de 1950, e declínio e morte no final dos anos de 1970. Os donos das fazendas cafeeiras com crianças em idade escolar construíam os prédios. O estado e as prefeituras se encarregavam do ensino. Alguns pais contavam com a mão de obra infantil e muito relutavam em colocar os filhos para aprender o beabá. Diziam que o estudo trazia sem-vergonhice, principalmente para as meninas. Foi o caso do meu avô materno, que não permitiu que as filhas estudassem. Minha mãe morreu analfabeta por pura ignorância do pai dela.Hoje, são raríssimas as fazendas que mantêm preservado o prédio da escola em memória aos antigos alunos. No passado, as professoras designadas para as fazendas, se fossem próximas da cidade, iam e voltavam no mesmo dia. Havia situações em que as escolas ficavam distantes. Então, elas se hospedavam na casa do administrador ou do dono da propriedade, e lá permaneciam, e voltavam somente nos finais de semana.A fazenda em que morávamos era relativamente próxima de Rio Preto. Então, a nossa professora, dona Odila, ia e voltava no mesmo dia. Todas as manhãs, em bandos de meninos e meninas, íamos esperá-la no ponto. Olhinhos ansiosos aguardavam surgir lá no alto da estrada – sem asfalto nessa época – a jardineira azul e branca da empresa São Jorge com destino à Vila “Adorfo”, trazendo nossa amada professora. Ao descer, em coro a saldávamos: “Bom dia, dona Odila!” Havia briga entre nós para levar seus pertences e material escolar.Ao contrário do que vemos hoje, as mestras eram reverenciadas e amadas por seus alunos e por todos os moradores das fazendas. Os caboclos, ao passarem por elas, tiravam o chapéu em sinal de respeito e admiração. No Japão, o imperador se curva ante a presença de um professor!As mulheres viam nelas suas dignas representantes e conselheiras. Lembro-me, inclusive, que, quando nascia um filho, não raro, as mães pediam a elas opinião sobre qual nome dar aos rebentos.A nossa escola ficava no início da colônia, tínhamos que subir alguns degraus, e, ao passar pela porta de duas folhas, entrávamos numa ampla sala, três janelões, dois quadros-negros, quatro fileiras de pesadas carteiras de ferro e madeira, onde sentávamos de dois em dois. Meninos de um lado, meninas do outro, e exatamente no meio, à frente, a cadeira e a mesa da dona Odila com porta-tinteiro. Anos depois consegui resgatar e recuperar a velha mesa. Está comigo até hoje – antes do início da aula, em pé e com mão no peito, cantávamos a plenos pulmões o Hino Nacional.Quantos homens e mulheres hoje, à frente de grandes empresas, profissionais liberais e de sucesso, sentaram naquelas carteiras! Muito devemos àquelas professorinhas que, com denodo, contribuíram para o desenvolvimento do sertão do noroeste paulista.Não sei quanto tempo vão durar as imagens digitais da minha escolinha. Na minha memória, serão eternas, com certeza!