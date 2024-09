Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Prezado leitor, incrível dia para você! É uma alegria recebê-lo aqui todo sábado, para fecharmos nossa semana refletindo e percebendo cada ponto da nossa evolução rumo à sabedoria. Porque é isso que queremos aqui, juntos, a cada semana, a cada ciclo, a cada encontro: sair um pouco mais sábios. Hoje, quero trazer à tona a importância do aprendizado e do conhecimento.

Para mim, que sou apaixonada por estudo, conhecimento e aprendizado, sempre foi a base de tudo. É o que alicerça nossa vida. Aliás, tudo na nossa vida é aprendizado, e a gente aprende muito com as experiências, com a prática: conhecimento sem prática nada vale.

Nesta semana, tivemos a terceira edição do evento InspireAção: Empreendedorismo, Liderança e Inovação Humana, um evento que idealizei há três anos, quando estava cansada de viajar para fora para obter conhecimentos sobre esses três pilares. Então, decidi trazer para nossa cidade um evento com palestrantes que trouxessem, na prática, conhecimento para empreendedores e líderes da nossa região.

Neste ano, o tema do evento foi "Planeje Ser, Planeja Ser Você", e para desenvolver esse tema, convidei o amigo Tarcísio Basso, CEO do Grupo Zeta, que falou sobre "Empreendedorismo do Zero". Tarcísio literalmente começou do zero, quando ele e sua mãe fundaram uma escola. Hoje, quero destacar cinco pontos importantes que Tarcísio abordou em sua palestra, pontos esses que são fundamentais para qualquer empreendedor.

Nos próximos dois encontros, iremos falar sobre Liderança Positiva, tema abordado por Lilian Marques, e Atitudes necessárias para inovar, abordado por Marcos Scaldelai. Mas hoje, focaremos nas cinco competências para empreender do zero que Tarcísio compartilhou conosco:

1. Visão Empreendedora:

Tarcísio destacou a importância de enxergar oportunidades onde outros veem problemas. O empreendedor sempre vê uma chance em tudo. Ele comparou essa competência à planta baixa de um projeto: é o que define como será o futuro do seu negócio. Quando o empreendedor enxerga uma oportunidade, ele cria, na sua mente, o projeto que moldará o futuro do seu empreendimento.

2. Atitude:

A segunda competência é sobre fazer, enquanto muitos apenas planejam. Ter atitude significa agir, mesmo correndo riscos, mas riscos calculados. Tarcísio comparou a atitude à fundação que sustenta qualquer edifício. Sem uma base sólida, sem essa fundação, não se constrói nada. A atitude é essa base que sustenta todo o empreendimento.

3. Profissionalização:

Não basta fazer o que todo mundo faz; é necessário sair do amadorismo e profissionalizar o seu negócio. Para isso, é essencial entender todos os aspectos do negócio e fazer tudo certo, desde os mínimos detalhes, como pagar impostos e ser correto em todas as ações. A profissionalização é a base de tudo. Tarcísio comparou essa competência aos materiais de qualidade usados na construção: ao escolher os melhores materiais, você garante que sua obra, ou seja, seu negócio, será robusto, sustentável, e capaz de gerar lucro.

4. Posicionamento:

Vender valor ao invés de preço. Aqui, Tarcísio contou o caso da sua escola, a Start Anglo, que se posiciona oferecendo valor, e não apenas preço. O empreendedor deve escolher seu posicionamento e mantê-lo em todos os aspectos do negócio. Tarcísio comparou o posicionamento à arquitetura e design do seu empreendimento: é o que determina como o negócio será percebido pelos outros, se será visto como uma construção comum ou uma verdadeira obra-prima.

5. Aprendizagem Contínua:

Tudo na vida é aprendizado, seja com erros ou acertos, e é assim que crescemos. Tarcísio comparou a aprendizagem contínua às reformas e manutenções de um prédio: uma grande construção precisa de reformas contínuas para se adaptar às novas necessidades e manter-se em boas condições. No mundo dos negócios, aprender todos os dias é essencial para revisar, corrigir e melhorar constantemente, garantindo a solidez do empreendimento.

Essas competências valem tanto na vida quanto nos negócios. Vamos compará-las à nossa vida:

- Visão empreendedora: nossos sonhos, que direcionam nosso caminho.

- Atitude: a base que sustenta nossas ações diárias.

- Profissionalização: fazer tudo de forma correta para acumular sabedoria.

- Posicionamento: nosso famoso "lugar de potência", onde devemos estar.

- Aprendizagem contínua: o processo constante de evolução pessoal.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Lembre-se: nada disso importa se não tivermos Deus e família. Acredite na força maior que nos move, que é Deus, e acredite em si mesmo. Todos os dias, temos a oportunidade de empreender do zero, renovando-nos e evoluindo. Foi assim que Tarcísio encerrou sua palestra.

Desejo que você aproveite cada dia desta semana, empreenda do zero todos os dias, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.

Vamos juntos?