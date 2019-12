Por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 03/12/2019

Olá, caro leitor! Como passou de Black Friday? Espero que tenha conseguido se controlar e não tenha cometido um suicídio financeiro! Bom, vamos falar de orçamento e como você pode começar o ano de 2020 com suas finanças em ordem.

Primeiro, você precisa entender que ter um orçamento não se resume a anotar suas receitas e suas despesas. Um orçamento é um instrumento de organização financeira que te permite planejar as despesas do mês e do ano. A primeira coisa a anotar são as receitas: fixas ou variáveis, você precisa saber exatamente quanto ganha todos os meses. Se sua receita for variável, é necessário que você anote tudo o que ganha e perceba qual é a receita mínima de todos os meses. É esse valor que define todos os gastos mensais.

Sabendo quanto você ganha, é hora de definir os gastos. A primeira dica é sobre parcelas: independente de ser de financiamentos, empréstimos, cartão de crédito. Todas as suas parcelas mensais, JUNTAS, não podem ultrapassar 10% do que você ganha. Se isso acontecer, existem dois caminhos possíveis: ou você renegocia suas dívidas para diminuir as parcelas, ou você precisa ganhar mais.

A partir disso, é necessário anotar seus gastos fixos, que são aqueles que não mudam de um mês para outro: condomínio; aluguel; conta de energia e de água; internet; plano de celular; serviços de streaming (Netflix; spotify); etc. Tudo o que você paga os mesmos valores todos os meses, são despesas fixas.

Tudo anotado até aqui? Então vamos para as despesas variáveis (ou quase-fixas, como gostamos de chamá-las). São aquelas em que os valores podem mudar, mas elas estão lá todos os meses: supermercado; farmácia; pet shop; feira; salão de beleza; depilação; combustível; estacionamentos; padaria; café na rua; água na rua; restaurantes; barzinhos. Você precisa saber TODAS as suas despesas variáveis para organizar seu orçamento. Se você não sabe esses valores, terá que fazer o exercício de anotar tudo o que comprar por um período de 60 dias para perceber a quantia exata.

Uma dica para organizar as despesas variáveis é trabalhar com teto de gastos: você pode fixar os valores máximos que pode gastar em cada categoria e controlar para não os ultrapassar. Se você tem dificuldade de realizar esse controle mensalmente, se organize semanalmente. O que vale mesmo é não ultrapassar os valores estabelecidos.