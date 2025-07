Artigo de Itamar Borges

publicado em 03/07/2025

O aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 27,5% para 30%, aprovado nesta terça-feira (25) pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), marca um passo estratégico rumo à segurança energética do Brasil. A medida, que passa a valer em 1º de agosto de 2025, também eleva o percentual de biodiesel no diesel, de 14% para 15%. Em um cenário internacional de instabilidade, agravado por tensões geopolíticas como o conflito entre Irã e Israel — que pode impactar diretamente a oferta e o preço do petróleo —, o Brasil avança para proteger seu mercado interno e o bolso dos consumidores.O aumento da mistura de etanol anidro na gasolina foi aprovada pela Câmara dos Deputados, com relatoria do deputado federal Arnaldo Jardim, presente ao evento, que disse em seu discurso: “Essa medida coloca o Brasil na vanguarda da transição energética, fortalece nossa soberania e é importante ressaltar, a produção de etanol não compete com a produção de alimentos, ao contrário há forte sinergia na produção”.A principal justificativa do governo federal é diminuir a dependência de combustíveis fósseis importados, que tornam o país vulnerável a flutuações cambiais e decisões internacionais. Com o aumento da mistura de etanol, espera-se reduzir em até 760 milhões de litros por ano a importação de gasolina tipo A, transformando esse volume em produção e consumo nacional. Além disso, estima-se uma redução imediata de até R$?0,13 por litro no preço da gasolina, resultado direto da maior participação de um produto nacional, com menor tributação e custo logístico.Mas os benefícios vão muito além do preço nas bombas. O etanol é um dos maiores trunfos do Brasil na transição energética. Somos o maior produtor mundial de etanol — um biocombustível limpo, eficiente e renovável. E, dentro do nosso território, o estado de São Paulo ocupa posição de liderança absoluta. São Paulo concentra as maiores usinas, a maior produtividade por hectare e a melhor estrutura logística do setor, sendo responsável por mais de 50% da produção nacional. Isso se traduz em mais empregos no campo, mais arrecadação, mais renda nas regiões produtoras e mais desenvolvimento para o interior do estado.O Estado de São Paulo possui 165, das 360 usinas em operação no País. São 516 municípios paulistas envolvidos no cultivo da cana-de-açúcar (mais de 80% do total do Estado), com 5,5 milhões de hectares cultivados em 2021, pelas usinas e mais de 14 mil produtores rurais de cana-de-açúcar.São Paulo é o estado líder do Brasil na produção de cana-de-açúcar e seus produtos (etanol, açúcar e eletricidade a partir da biomassa). Na safra 2022/2023, respondeu por 52% do volume processado de cana-de-açúcar no país (314,51 milhões de toneladas), com uma produção de 22,6 milhões de toneladas de açúcar e 11,95 bilhões de litros de etanol (61,2% e 38,3% da produção nacional, respectivamente).O setor é responsável, ainda, por 285 mil empregos diretos no Estado e outros 570 mil indiretos, atrelados aos empregos na cadeia de comercialização, distribuição e revenda de etanol e açúcar.Com o aumento da mistura, a demanda por etanol deve crescer entre 1 e 1,5 bilhão de litros por ano. Essa expansão representa não só uma vitória para o setor sucroenergético, mas também um estímulo à inovação, à competitividade e à sustentabilidade da nossa matriz energética. Ao fortalecer o uso de biocombustíveis, o Brasil reafirma sua posição de vanguarda no cenário global, mostrando que é possível unir crescimento econômico, responsabilidade ambiental e proteção ao consumidor.Em resumo, ao elevar o teor de etanol na gasolina, o Brasil não apenas reduz sua vulnerabilidade externa, mas amplia a geração de riqueza com um produto que é genuinamente brasileiro. Para o consumidor, significa mais estabilidade e economia. Para o país, mais soberania e sustentabilidade. E para São Paulo, reforça-se o papel estratégico como motor verde do desenvolvimento nacional.