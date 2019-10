Por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 30/10/2019

Bom dia caro leitor! Não, você não leu errado. A notícia polêmica do caderno de economia da semana passada foi que os juros do crédito rotativo (conhecido por “cheque especial”) e do cartão de crédito aumentaram. Uma confusão, certo? Mas estamos aqui justamente para esclarecer essa história.

Vamos começar explicando essa tal de taxa Selic. Ela é a “taxa-mãe” de juros do país, e afeta as demais taxas do mercado: de crédito, financiamento, investimentos. Este é um período histórico em que estamos com a menor taxa Selic da história do país (e estima-se que ainda vai baixar mais até o final do ano). Manter a taxa Selic baixa é uma estratégia do governo para motivar a economia, porque os juros mais baixos fazem com que a população consuma mais e isso aquece o mercado como um todo.

Seguindo a lógica, as taxas de juros das modalidades de crédito deveriam estar mais baixas. Acontece que os bancos não estão repassando isso para você, consumidor. Por quê?

Primeiro, porque você aceita. Já discutimos na nossa coluna que o consumidor é quem controla o mercado e se os juros estão abusivos, é porque tem consumidor aceitando a situação. Enquanto as pessoas estiverem no nível “descontroladas” com seu próprio dinheiro e continuarem aceitando pagar os juros altos e abusivos, não tem porque os bancos se preocuparem, afinal, eles lucram mais e enriquecem mais rápido.

Segundo: se você está entrando no cheque especial todos os meses ou estourando seu limite do cartão de crédito, significa que você está vivendo uma ilusão, uma vida que não cabe no seu poder aquisitivo. Enquanto você não ajustar seu custo de vida e continuar negando esse problema, como se nada estivesse acontecendo, não espere que o banco vá se preocupar em te oferecer juros mais baixos. Você é o cliente perfeito, que o faz enriquecer mais e mais, a cada dia.