Anote aí

publicado em 03/06/2025

Débora Romani e Dalbert Mega “brincaram” juntos no Parque da Cultura, em crítica à demora para ativação da Tirolesa (Foto: Redes sociais)

Chamou a atenção neste final de semana um vídeo, divulgado pela vereadora Débora Romani (PL), “brincando” com o empresário e candidato a prefeito nas eleições de 2024, Dalbert Mega (PRD), no Parque da Cultura. Eleita pela base do prefeito Jorge Seba (PSD), Débora tem dito que é independente na Câmara, mas depois do vídeo há quem diga que ela teria migrado oficialmente para a oposição.Para entender, o vídeo de Débora trazia uma crítica às obras de instalação de uma tirolesa e pedalinhos no Parque da Cultura. Na verdade, a crítica não era à obra em si, mas sim ao fato do projeto ter sido anunciado em 2023 e, até hoje, não estar em funcionamento. Em tom bem-humorado, a vereadora disse que, como a tirolesa não está funcionando, o jeito é brincar de outras formas.Foi então que, ao lado de Dalbert, Débora Romani praticou o famoso “esqui-bunda”, descendo os barrancos do Parque da cultura sentada em um pedaço de papelão. Para os governistas, a “brincadeira” ao lado da oposição explicou o tom que a vereadora tem dado em suas críticas à Administração Municipal.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.