publicado em 27/10/2021

Valmir Dornelas foi à São Paulo prestigiar a posse do Carlão como governador. (Foto: Arquivo Pessoal)

Conforme amplamente divulgado, o novo governador de São Paulo é o votuporanguense Carlão Pignatari. Isso acontece em vista da vacância do cargo, uma vez que o governador João Doria e o vice Rodrigo Garcia ausentaram do cargo para outros compromissos. No caso, quem assume então é o presidente da Assembleia Legislativa.Carlão é o governador interino no período de 27 de outubro a 2 de novembro. Ele cumpre agenda elaborada no Palácio dos Bandeirantes e reservou a segunda-feira, dia 1 de novembro, para despachar com os prefeitos da região em Votuporanga. É a primeira vez que a cidade será sede de governo com um votuporanguense no cargo de governador.Nesse curto período de governo do Carlão, toda a expectativa está reservada para o dia 1º de novembro quando ele despacha com os prefeitos da região, em casa, ou seja, no seu domicílio eleitoral. Político tarimbado e muito próximo dos prefeitos do noroeste paulista, não estranhe se o Carlão contemplar as cidades vizinhas com atendimento das suas reivindicações. Assim, ele vai marcar pontos como governador.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.