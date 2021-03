Anote Aí

publicado em 31/03/2021

O deputado da região, Fausto Pinato, andou se estranhando nos últimos dias com membros do governo e um dos filhos do presidente (Foto: Da assessoria)

A manobra para impedir que o pedido de abertura da “CPI do fura-fila” entrasse em votação na sessão de anteontem só pode ter dois objetivos: blindar o prefeito Jorge Seba (PSDB) do desgaste natural que uma CPI provoca ou impedir que a imagem do Legislativo fique ainda mais desgastada com a provável rejeição do processo investigatório, já que a maioria na Câmara ainda é governista.Seja qual fosse o real objetivo, o tiro saiu pela culatra. Ontem este foi o assunto mais comentado tanto nas redes sociais quanto nos campos políticos, afinal, quem não deve não teme.A população ficou indignada, pois clama por Justiça. Milhares de pessoas aguardam ansiosas por sua vez de serem imunizadas e saber que algumas podem ter furado a fila por influência política revolta qualquer um.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.