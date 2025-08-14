Coluna semanal por Grazi Cavenaghi com participação de Andresa Veronese Alves

publicado em 25/08/2025

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo à 35ª semana do ano. É sempre uma alegria recebê-lo para refletirmos juntos e ampliarmos a consciência sobre nossa capacidade infinita de realização.

Você sabia que, segundo o IBGE, 90% das empresas brasileiras são familiares? Elas são responsáveis por aproximadamente 65% do PIB nacional e empregam cerca de 55% da força de trabalho do país. Minha intenção hoje é partilhar uma reflexão sobre a sucessão, já que sou apaixonada por empresas familiares e 100% dos meus clientes vêm delas.

Hoje, escolhi abordar esse tema a partir do artigo escrito por minha cliente Andresa, sucessora de uma empresa fundada há mais de 30 anos por seu pai, Dr. Benedito Aparecido Guimarães Alves, que, aos 80 anos, segue ativo no Conselho, inspirando os filhos Dra. Andresa e Dr. Romualdo com seu legado.

Então, vamos aprender na prática, a receita de uma sucessão bem-feita, de sucesso?

“Só quem é parte de uma empresa familiar sabe o quão dura pode ser a fase da sucessão que marca a transição de gerações. Para o fundador, sucessão é sinônimo de 'passar o bastão'. Na outra ponta, e ao mesmo tempo, a nova geração aguarda e espera ansiosamente o momento de entrar em ação na gestão. Tudo faz parte de um processo natural, gradativo, para o qual não existem fórmulas prontas, não há um limite temporal fixo para que cada passo seja dado ou para que cada coisa aconteça.

A sucessão em qualquer empresa deve ser a celebração de um legado. É o momento em que o passado e o futuro se encontram, garantindo que o que foi construído com tanto esforço continue a florescer, fortalecido pela sabedoria de quem iniciou e pela energia de quem agora assume a jornada.

Como diz o velho ditado: se conselho fosse bom, não se dava, se comprava. No entanto, se fosse uma receita, os ingredientes essenciais para que a transição da sucessão aconteça são o amor, a paciência, a tolerância e o respeito.

O amor. Sem ele, toda e qualquer coisa perde o sentido. E sem que ele seja sentido, vivido e celebrado, a sucessão pode ficar comprometida. O sucesso de uma empresa familiar nasceu do amor, de uma visão que não foi a sua, e, se você tiver muita sorte, poderá partilhar dela. Se a empresa passou pelo teste do tempo, é porque o seu fundador, a quem agora compete passar o bastão, dedicou ao negócio muito amor. Portanto, esse é o principal elemento a ser lembrado a todo instante. O sucesso da empresa familiar e da sucessão não é medido apenas por números, mas pela força dos laços que nos unem.

A paciência. Na sucessão, nem tudo acontecerá do jeito que você deseja, nem no tempo que espera. É preciso paciência para sustentar o processo, as dores, as mudanças, as etapas. Saber aguardar até que tudo esteja maduro o suficiente para acontecer. Cada coisa em seu tempo. Passo a passo. Degrau por degrau. Não apresse, nem acelere. Observe, aquiete-se e confie no processo.

A tolerância. A mudança de fase na sucessão traz empolgação e agitação, mas a realidade mostra que existe muito mais 'água por debaixo da ponte'. Assumir a gestão pode, de fato, demandar ainda mais esforço do que a operação em si. É necessário tolerar até mesmo o que parece intolerável, tratando com cuidado cada etapa. A tolerância prepara, conduz e molda você para os desafios, fortalecendo sua resiliência.

O respeito. Na sucessão, respeito e honra andam de mãos dadas. Honrar o passado para construir o futuro é essencial para consolidar o que já foi construído e, ao mesmo tempo, alcançar o que se deseja. Nossa história não é apenas um livro de memórias, mas o alicerce sobre o qual edificamos o futuro. A sucessão bem-sucedida equilibra a solidez da tradição com a energia da inovação.

Modo de preparo: a sucessão depende do alinhamento entre os sucessores e, principalmente, do autoconhecimento, para que cada um compreenda e ocupe bem o seu papel, respeitando ao máximo não apenas a própria essência, mas também a de quem caminha com você nessa jornada. Seja genuíno, autêntico, verdadeiro e fiel aos seus valores. Exercite o amor pelo seu negócio e pela sua empresa. Transpire amor. Respire amor. Por si e pelos demais pares, mesmo quando as circunstâncias forem desafiadoras. Todo o resto acontecerá.

A jornada da sucessão é também uma jornada de autodescoberta e ajuda mútua, na qual o egoísmo não tem espaço. É necessário escuta profunda, orientação e reflexão para que a sucessão aconteça com sucesso. Trata-se de uma oportunidade de impulsionar a empresa para sua próxima fase, utilizando novas habilidades e visões, assegurando o legado e promovendo o crescimento do negócio.”

Dica de ouro: orientação e direcionamento.

Você pode ser o melhor em seu nicho de mercado, mas, quando se trata de planejamento estratégico e sucessório, é fundamental buscar orientação e direcionamento. O apoio de um profissional transforma a transição em um projeto estratégico, e não apenas emocional.

Desejo que cada um, em seu próprio tempo, aproveite a jornada e descubra que o planejamento da sucessão é também um ato de coragem e de evolução. É a prova de que estamos dispostos a nos adaptar e a crescer. É um lembrete constante de que o sucesso de uma empresa familiar não se mede apenas por números, mas pela força dos laços que nos unem. É dar as mãos. É o respeito mútuo, a escuta atenta e a paciência que transformam o desafio em uma oportunidade de crescimento. Juntos, e com o coração aberto, garantimos que nossa família e nosso negócio continuem a ser reflexo da honestidade e da união que sempre nos definiram.”

Como o nosso foco é progredir, vamos juntos?

Sou profundamente grata a Deus por me permitir testemunhar tantas histórias, como a do doutor Benê (carinhosamente chamado em sua cidade) e de seus sucessores, Dra. Andresa e Dr. Romualdo, que revelam na prática o valor de ocupar o lugar de potência que lhes cabe. É inspirador ver o legado florescer nas mãos de quem honra a história e a projeta para o futuro. Que o exemplo desta família ilumine as nossas próprias jornadas. Minha gratidão a todos que tornam possível, na InspireAção, cumprirmos nosso propósito e construirmos um mundo melhor por meio de pessoas melhores.

Reflita sobre e receita dada, valide-a no seu maior laboratório que é a sua vida e a sua empresa. Experimente se preparar, você pode escolher passar e receber o bastão, com amor, cumprindo o seu propósito único de ser você mesmo!