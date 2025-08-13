Anote aí

publicado em 23/08/2025

Valmir Dornelas é uma bandeira quando o assunto é doação de prêmios para socorrer as entidades. (Foto: Unifev)

Mais uma vez deu para sentir a solidariedade de Votuporanga quando o assunto é Santa Casa. Um grande público com a meta batida de vendas de ingressos, antecipadamente, e uma festa que reuniu a sociedade local num único objetivo: dotar o hospital filantrópico da cidade com o moderno aparelho de microscópio cirúrgicoNa sua passagem pela rádio CIDADE FM-94.7, nesta semana, o provedor do hospital Amaro Rodero se derramou em agradecimentos aos colaboradores do encontro da "Noite Premiada". Para servir um público estimado em três mil pessoas, o Frigo Estrela, do Vadão Gomes, garantiu a carne. A Império, do Cleber Faria, mandou a cerveja; o frango veio do Frango Rico; e os ingredientes do supermercado Porecatu, entre outros patrocinadores.A Santa Casa não teve despesas extras para servir os convidados que adquiriram os ingressos ao preço de R$2 mil, com direito a quatro participantes. O carro, um Fiat Mobi foi doado pela Marão Seguros, outras cinco motos foram doadas por empresas. Com a renda líquida do evento a diretoria do Hospital negocia a compra do equipamento à vista, gozando de descontos especiais, eventualmente.