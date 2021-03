Anote Aí

publicado em 30/03/2021

A “união regional” para combater a Covid-19 ficou apenas no discurso mesmo (Foto: A Cidade)

A intenção foi boa, mas na prática, a coletiva de imprensa realizada no último dia 4, com os prefeitos de Votuporanga (Jorge Seba), Fernandópolis (André Pessuto) e Jales (Luis Henrique), falando em “união regional no combate à Covid-19”, ficou só no discurso mesmo.Os três prefeitos saíram do encontro dizendo que adotariam medidas conjuntas de contenção ao avanço da doença, pois não adiantaria uma restringir sem as demais, pois a haveria um deslocamento da população de uma cidade mais restrita, para outra com menos restrições.Na teoria a ideia fazia todo sentido, mas eles esqueceram da pressão de seus respectivos moradores. Os decretos foram praticamente idênticos para cada cidade, mas, aos poucos, cada prefeito foi flexibilizando onde o cinto mais apertava, ou onde a pressão era maior, para usar o português correto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.