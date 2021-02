Anote Aí

publicado em 09/02/2021

O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) descarta mudar de partido para satisfazer uma ala do PSDB que não abre mão do futuro governador ser mais um tucano. (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

Na sua entrevista à Cidade FM, na última sexta-feira (5), o deputado federal Geninho Zuliani (DEM) deixou claro que o seu partido não abre mão da candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia à sucessão de João Doria (PSDB). Mas, a legenda do atual governador sinaliza que quer como candidato alguém do partido e tem uma ala tucana forçando Rodrigo a mudar de partido.Aparentemente, o principal adversário de Rodrigo Garcia pode até ser o ex-governador tucano Geraldo Alckmin. Este já antecipou que teria disposição para tentar retornar ao governo paulista. Tucanos tradicionais têm dito que não devem abrir espaço para o Democratas. E até defendem que o Rodrigo terá de mudar de partido para ser o candidato.Enquanto 2022, que vai ser o ano da eleição, não chega, os tucanos tem outros projetos políticos. Hoje, o principal deles é fazer o deputado Carlão Pignatari presidente da Assembleia Legislativa na eleição que acontece no dia 15 de março.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.