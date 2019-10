Anote Aí

12/10/2019

Anote Aí

O que dizem...

Na bolsa de apostas nesta semana aumentou o coro daqueles que dizem que o prefeito Junior Marão não vai mesmo concorrer a eleição para a Prefeitura. Diante disso, fonte bem informada no grupão garante que o nome da vez e o ex-vereador Osvaldo Carvalho.

O vice

Perguntado no grupo quem seria o vice numa eventual candidatura de Osvaldo Carvalho pelo grupão, dois nomes de vereadores foram lembrados: Rodrigo Beleza e Daniel David. No entanto, dizem que eles estão mais dispostos a sair na cabeça da chapa.

Enquanto isso,

O Hery Kattwinkel toca o barco. Segunda-feira ele comemorava na Câmara o sucesso que obteve na Justiça diante de cassação do seu cargo no Legislativo. Ele se diz fortalecido e fez questão de pegar na mão de todos que estavam no auditório assistindo a sessão.

Dado

Sem se preocupar com os seus projetos políticos futuros, o prefeito João Dado não mostra entusiasmo a enfrentar mais um mandato na Prefeitura. Alguns dos seus mais chegados arriscam a dizer que ele não vai buscar a reeleição. Mas ainda é cedo para isso.

Confirmado

Numa recente consulta feita pelo A Cidade junto aos prováveis candidatos pelo menos oito deles confirmaram a pretensão de concorrer. Mas como diz o baiano: “na hora de secar o bagaço só ficam dois ou três”.

Aviso aos navegantes

Se o prefeito João Dado, de fato, descartar a reeleição tem um aliado dele que topa ser candidato com o seu apoio. Mas o propenso candidato pediu para não revelar o seu nome, por enquanto.

De espreita

O vereador licenciado Emerson Pereira (SD), sempre na lista de o mais votado para Câmara, é outro que aguarda a definição do quadro para a corrida sucessória na Prefeitura. O seu nome é sempre lembrado para vice, mas ele não nega que “se passar arreado, ele pula em cima rumo à Prefeitura”.

De camarote

Sempre atento aos movimentos políticos e dando conselho aos aliados, o empresário Valmir Dornelas parece assustado com o cenário atual. Dizem que ele nunca viajou tanto para não meter “o bico” no cenário que está assistindo.

Resultado da eleição

Mudando de assunto, de cada 10 pessoas ouvidas sobre o assunto, 10 não acreditam que possa ocorrer uma nova eleição para o Conselho Tutelar. Tudo já está sacramentado, apesar de sete dos 16 candidatos que disputaram o pleito, no domingo passado, divulgarem manifesto à população para dizer que não reconhecem o resultado das urnas.

A queixa

Na lista de reclamações os sete que assinam o manifesto acusam indícios de compra de votos, de transporte de eleitores aos locais de votação por outros candidatos, além da falta de transparência na apuração e falhas na organização da eleição.

Vitória

O retorno do prefeito Calimério Luiz Corrêa Sales à Prefeitura de Álvares Florence, por decisão da Justiça, pode ser considerada uma vitória para o escritório jurídico do advogado Jerônimo Figueira da Costa Filho. Foi o assunto nas rodas políticas neste fim de semana.

