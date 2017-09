Anote Aí

publicado em 14/09/2017

O “Oscar”

A iniciativa do Rotary Clube “8 de agosto” em premiar os melhores estudantes vem recebendo reconhecimento geral e servindo de modelo além das fronteiras do município. Foi muito oportuno o artigo der autoria do secretário Estadual da Educação José Renato Nalini, sobre o assunto, publicado ontem em nossa página de “Opinião”.





Exemplo

Nalini destaca que “este ano é o ano da Educação para o Rotary Clube. É muito saudável que cada clube existente no Brasil possa realizar algo nessa mesma diretriz” e arremata: “o exemplo de Votuporanga também merece disseminação, para que venha a ser aplicado em tantos outros municípios”, recomenda o secretário Estadual da Educação.





Inscrições

O concurso do Rotary 8 que oferece premiação “aos melhores estudantes” tem inscrição aberta até o dia 6 de outubro. A premiação está marcada para o dia 22 de novembro em cerimônia, e sempre muito concorrida, na Câmara Municipal. Esta é a 16.a edição do concurso e que sempre conta com a participação do jornal A Cidade que oferece cortesia de assinaturas aos vencedores.





