Anote aí

publicado em 31/10/2025

O ator Felipe Simas, na foto com a viúva do narrador, Sandra, é o Asa Branca, no filme que será lançado em dezembro (Foto: Divulgação)

Em vista da comemoração do “Dia do Servidor Público” a prefeitura de Votuporanga não terá expediente, nesta sexta-feira, dia 31. A data é celebrada anualmente em 28 de outubro, mas foi mudada para hoje para emendar com o fim de semana. Todavia, o Sindicato da categoria não divulgou nenhum evento para o encontro do funcionalismo.Apesar de reconhecer a importância do funcionalismo público para girar a máquina administrativa, nem todos na cidade aprovam o “feriado” na Prefeitura. O argumento é sempre o mesmo: é a única categoria profissional beneficiada por não trabalhar no seu dia alusivo. As demais profissões apenas recebem os parabéns.Já teve até um prefeito em Votuporanga que jurou em campanha que acabaria com a mordomia da folga nesta data. Todavia, ficou na promessa e não teve “peito” de cancelar o descanso do pessoal. Nenhum prefeito quer ficar mal na avaliação do funcionalismo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.