Sargento Marcos Moreno cobrou ações concretas sobre as bicicletas elétricas e Daniel David disse que os pais são irresponsáveis

publicado em 04/11/2025

Sargento Marcos Moreno cobrou ações concretas sobre as bicicletas elétricas e Daniel David disse que os pais são irresponsáveis (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA bagunça de crianças e adolescentes no trânsito de Votuporanga com bicicletas elétricas voltou a ser tema de debate na Câmara Municipal. O assunto foi levantado pelo vereador Sargento Marcos Moreno (PL), que já apresentou um anteprojeto de lei para regulamentar a situação e agora cobra uma ação mais rápida e efetiva da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.Não foi apenas Moreno, contudo, quem abordou a questão. O presidente do Legislativo, Daniel David (MDB), reforçou a cobrança e foi ainda mais enfático ao afirmar que os pais estão sendo irresponsáveis ao comprar esse tipo de veículo para seus filhos, sem que os menores tenham, ao menos, noção de trânsito.“Por duas situações, eu quase atropelei crianças com essas bicicletas. Estou falando de mim, imagine a situação de mais de 40 mil carros que há em Votuporanga. Uma porque estava na contramão e outra porque passou o ‘pare’ direto. Então, irresponsáveis são os pais, que têm permitido colocar a vida de seus filhos em risco. Se continuar assim, infelizmente, vai acontecer o pior”, disse o vereador.A reivindicação, iniciada por Marcos Moreno, ocorreu após uma reunião do parlamentar com o capitão da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete. O edil, que é cotado para assumir a Secretaria de Trânsito, alfinetou, sem citar nomes, o atual titular da pasta, Marcelo Zeitune, ao afirmar que não se pode esperar uma fatalidade para que atitudes concretas sejam tomadas.“O que a gente tem visto são pessoas despreparadas, muitas vezes crianças e adolescentes que não têm noção, que não sabem o que é o trânsito e têm se arriscado, causando grandes absurdos em nossas vias, pois não respeitam o ‘pare’, não obedecem à sinalização dos semáforos. A nossa proposta é que seja realizada uma campanha pela Secretaria de Trânsito, e é necessário que se faça alguma coisa, porque há vidas em risco. Vai acontecer uma fatalidade, e não houve manifestação daqueles que têm a obrigação de cuidar do trânsito. Estou até com um tom mais agressivo para que se movam aqueles que precisam se mover”, afirmou.