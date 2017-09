Anote Aí

publicado em 13/09/2017

Dr. Galloro

Repercutiu positivamente a notícia publicada com destaque na edição de ontem deste jornal com o título: “Votuporanguense pode ser o novo diretor-geral da Polícia Federal”. A sua possível nomeação já vem sendo especulada pela grande imprensa de SP. O próprio presidente da Associação Nacional dos Delegados já admitiu essa possibilidade em recente entrevista ao jornal Estadão.





História

O dr. Rogério Galloro mantém ainda um grande círculo de amigos em Votuporanga. Aqui ele cursou o ensino básico e médio antes de chegar a universidade para a sua graduação em Direito. É de família tradicional, descendente do primeiro prefeito eleito da cidade, João Gonçalves Leite, e neto do ex-presidente da Câmara, o saudoso vereador Deocleciano de Souza Viana Filho. E, ainda, é sobrinho do prefeito atual João Dado. Dispensa melhor apresentação.





Sucesso

O ilustre Delegado da Polícia Federal faz parte de um seleto grupo de votuporanguenses que galgaram passos importantes em suas carreiras profissionais. São filhos da terra que hoje brilham num patamar de homens bem-sucedidos neste país. Nomes como o do dr. Rogério Galloro são sempre lembrados com justificado orgulho pelo extraordinário sucesso alcançado na vida.