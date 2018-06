Grupo Confraria de Dança apresenta o espetáculo “Mirabolante” nesta quarta (6/6), às 13h30, e na quinta-feira (7/6), às 9h, no Centro de Convenções

publicado em 05/06/2018

A circulação do espetáculo abrange oito cidades do interior do Estado de São Paulo, incluindo, além de Votuporanga, os munícipios de Cerquilho, Marília, Pindamonhangaba, Ubatuba, Lençóis Paulista, Espírito Santo do Pinhal e Botucatu, cumprindo, assim, dezesseis sessões entre os meses de abril e julho de 2018.

Assista ao clipe do espetáculo, no link: https://youtu.be/paUH7gjiYd0.

Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues fundaram a Confraria da Dança em 1996, na cidade de Campinas (SP). Seus projetos, direcionados à pesquisa de linguagem, criação e manutenção de espetáculos autorais, acumulam premiações da Funarte/Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Cultura Inglesa, Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), Sesi-SP, entre outros.

Nesta semana, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebe duas sessões do espetáculo infantil “Mirabolante”, apresentado pelo grupo Confraria de Dança e trazido ao munícipio com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga.A atração foi contemplada pelo edital nº 08/2017 do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de Estado da Cultura e será apresentada nesta quarta-feira (6/6), às 13h30, e na quinta-feira (7/6), às 9h. As sessões do espetáculo são abertas a toda comunidade e também contarão com a presença de grupos pré-agendados de entidades assistenciais da cidade e escolas da rede municipal de ensino.Sobre o espetáculo“Mirabolante” é um híbrido de dança e teatro, com direito a movimentos, texto e coreografia. Com direção artística de João das Neves, o espetáculo tem o Carnaval como mote inicial e conta com trilha musical exclusiva de Rafael dos Santos, composta por marchas-rancho, marchinhas e frevos, com a sonoridade múltipla e contagiante da cultura popular brasileira.O espetáculo passeia pelo mistério dos mascarados e das brincadeiras de assustar, recriando o clima de nostalgia das matinês e pulsando na dança rebuscada dos passistas. Os bailarinos em cena tocam, cantam e dançam, embalados por diversos ritmos e jogos de palavras. Os personagens brincam, disputam no bate-bola, dão vida a esqueletinhos e bonecões e criam até uma tourada maluca. Nesta brincadeira tudo é permitido, quanto mais extravagante e imaginoso melhor.Sobre a Confraria de DançaA dupla promove parcerias com artistas das áreas da dança, teatro, música e artes plásticas, com atividades diversificadas de formação e fruição artística que atingem público infantil, adultos e terceira idade, além de estudantes de arte em processo de formação e artistas profissionais em busca de aperfeiçoamento.