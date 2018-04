A exibição do “The Noite com Danilo Gentili” está prevista para acontecer a partir de 0h15, no SBT

publicado em 23/04/2018

Gustavo Mioto esteve no programa The Noite em abril de 2016 (Foto: Reprodução/Instagram)

Da RedaçãoNo “The Noite” desta segunda-feira (23), Danilo Gentili entrevista o cantor votuporanguense Gustavo Mioto. Essa é a segunda vez que o jovem senta ao lado do apresentador para um bate-papo sobre a sua carreira, a primeira aparição aconteceu em abril de 2016. A exibição do “The Noite com Danilo Gentili” está prevista para acontecer a partir de 0h15, no SBT.Durante o programa, o cantor vai falar sobre o seu novo hit “Anti-amor” e aproveita para comentar sobre as parcerias do novo álbum “Ao Vivo em São Paulo”. “Eles são os pais do sertanejo que a gente canta hoje. Então já pedi a bênção para o Jorge & Mateus”, disse.Sobre ter gravado com Anitta, ele afirma em tom de brincadeira. “Ela tem uma beleza que amedronta a gente”, completou.Gustavo também vai comentar sobre o início de sua carreira e vai revelar que seu pai, Marcos Mioto, não queria que ele seguisse a carreira musical, justamente por trabalhar no ramo artístico. “Como ele já tinha noção, sabia que era ingrato esse meio. Tanto ele quanto minha mãe lutaram um pouco contra”, relembrou.