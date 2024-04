O pré-natal não é apenas uma série de consultas médicas; é um compromisso com a saúde e o bem-estar durante toda a jornada da gravidez

publicado em 18/04/2024

Ginecologista e obstetra, Dra. Gabriela Garcia, falou um pouco mais sobre esse acompanhamento médico (Foto: Santa Casa)

Para uma gestação saudável e tranquila, o pré-natal desempenha um papel crucial. Dra. Gabriela Garcia, médica ginecologista e obstetra do SanSaúde, traz à luz a significância desse acompanhamento para as futuras mães e seus bebês.

O pré-natal não é apenas uma série de consultas médicas; é um compromisso com a saúde e o bem-estar durante toda a jornada da gravidez. Dra. Gabriela enfatiza que o pré-natal é uma oportunidade vital para controlar doenças maternas existentes, prevenir complicações e detectar precocemente quaisquer alterações que possam impactar negativamente a saúde da mãe e do feto.

Dicas importantes

Realize o pré-natal regularmente: O pré-natal é um acompanhamento contínuo que deve ser realizado ao longo de toda a gestação. Não pule as consultas médicas e siga todas as orientações da sua equipe de saúde.

Controle doenças maternas preexistentes: Se você possui alguma condição de saúde pré-existente, como hipertensão ou diabetes, é fundamental controlá-la durante a gravidez. O pré-natal permite monitorar essas condições e ajustar o tratamento, se necessário, para garantir o bem-estar da mãe e do bebê.

Previna e detecte precocemente complicações: O pré-natal é importante para identificar e tratar precocemente qualquer complicação que possa surgir durante a gravidez. Isso inclui alterações placentárias, problemas de crescimento fetal e condições maternas que podem afetar a saúde do bebê.

Mantenha uma alimentação saudável: Uma alimentação balanceada é fundamental para uma gestação saudável. Consuma uma variedade de alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais.

Pratique atividade física regularmente: A atividade física moderada é segura e benéfica durante a gravidez, desde que seja aprovada pelo seu médico. Caminhadas, natação e ioga são ótimas opções para manter-se ativa e saudável.

Hidrate-se adequadamente: Beba bastante água ao longo do dia para se manter hidratada. A hidratação adequada é essencial para o funcionamento adequado do organismo, especialmente durante a gestação.

Siga o calendário vacinal recomendado: Durante o pré-natal, você receberá orientações sobre as vacinas recomendadas durante a gravidez. As vacinas são importantes para proteger tanto a mãe quanto o bebê de doenças infecciosas.

Tire todas as suas dúvidas: O pré-natal é um momento para esclarecer todas as suas dúvidas e preocupações sobre a gestação e o parto. Não hesite em perguntar à sua equipe médica sobre qualquer aspecto relacionado à sua saúde e ao desenvolvimento do bebê.