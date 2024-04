O evento reunirá estudantes e profissionais da área da psicologia em uma jornada de conhecimento e reflexão com o tema “O Autismo para além dos estereótipos”

publicado em 18/04/2024

O evento reunirá estudantes e profissionais da área da psicologia em uma jornada de conhecimento e reflexão com o tema “O Autismo para além dos estereótipos” (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

O auditório do Espaço Saúde, anexo à Santa Casa, sediará o XXII Café Psico da Unifev. Promovido pelo Centro Universitário de Votuporanga, o evento reunirá estudantes e profissionais da área da psicologia em uma jornada de conhecimento e reflexão com o tema “O Autismo para além dos estereótipos”.

Os interessados em participar do encontro podem se inscrever por meio do link unifev.edu.br/cafepsico24. O valor da inscrição é de R$ 15. O evento contará com palestrantes de referência, entre elas a Dra. Tahcita M. Mizael, psicóloga, mestra e doutora em psicologia. Junto a ela, estará a médica Jessica Scacalossi Goulart, psiquiatra da infância e adolescência; e a Ma. Giseli Moretti Oliveira, psicóloga do CAPS Infantil de Votuporanga.

Após as palestras, está prevista a formação de uma mesa redonda, proporcionando um espaço de diálogo e interação entre os participantes e os palestrantes. Será uma oportunidade para a troca de experiências, aprofundamento de conhecimentos e construção de novas perspectivas sobre o autismo.

O assunto do encontro foi escolhido também por conta do Abril Azul, campanha mundial que visa conscientizar a sociedade sobre o autismo, uma condição complexa e multifacetada que afeta a maneira como uma pessoa se comunica e interage com o mundo ao seu redor. Esta iniciativa busca promover a compreensão, a aceitação e a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todos os aspectos da vida.

O mês de abril foi escolhido para essa campanha por ser um período de reflexão e sensibilização, no qual diversas organizações, instituições, profissionais e comunidades em todo o mundo se unem para disseminar informações precisas e combater estigmas e preconceitos relacionados ao autismo.