Município foi o único da região a decretar epidemia da doença e também o único a receber recursos do Governo Federal

publicado em 07/03/2024

Votuporanga contará com um reforço de R$ 218 mil do Governo Federal para o enfrentamento da emergência de Dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o aumento de casos decorrentes da dengue em todo o país, o Ministério da Saúde intensificou o financiamento de municípios que decretem emergência de saúde pública em decorrência da Dengue. Votuporanga foi a única cidade da região a decretar epidemia da doença e também o único a receber recursos, da ordem de R$ 218 mil do Governo Federal.

Em portaria publicada ontem, a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, liberou R$ 44 milhões para um estado e mais 25 municípios. O montante é destinado às medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.

Para receber o apoio financeiro, é necessário que os estados ou municípios enviem um ofício ao Governo Federal declarando emergência em saúde, acompanhado de um plano de ação detalhado, como Votuporanga fez no final do mês passado. Os repasses serão mensais durante a vigência do decreto de emergência.

Esse plano de ação deve detalhar as ações de saúde a serem realizadas e os respectivos valores estimados. O cálculo do repasse considera a quantidade de equipes, programas e serviços da área cofinanciados pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde; os valores de produção ambulatorial registrada como procedimentos em ‘Caráter de Atendimento de Urgência’ no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; e as ações locais de vigilância em saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou a importância da união nacional no combate à Dengue e destacou o compromisso do Governo Federal em priorizar essa ação. Até o momento, o Brasil registra 1,2 milhão de casos prováveis de dengue, com 299 óbitos confirmados pela doença, dos quais dois são de Votuporanga.

De acordo com o último informe da Dengue divulgado pela Prefeitura, até o momento foram registrados 693 casos positivos da doença nos primeiros meses deste ano. A cidade segue também com duas mortes já confirmadas e outras três em investigação.