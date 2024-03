A nova ferramenta foi disponibilizada junto ao aplicativo Conecta Votuporanga

publicado em 19/03/2024

Nova ferramenta disponibiliza um mapa de bairros em risco para a Dengue e também a confirmação de casos em tempo real na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga anunciou ontem a criação de uma espécie de “Mapa da Dengue” com a divulgação em tempo real de casos confirmados da doença e também dos bairros que estão com o status de alto risco de contaminação. A nova ferramenta foi disponibilizada junto ao aplicativo Conecta Votuporanga.

Por meio do mapa de risco da doença nos bairros os moradores podem consultar se o local onde mora e onde trabalha estão sendo alvos do mosquito Aedes aegypti. Com essa melhoria, o Informe Dengue que era divulgado semanalmente, agora, passa a ser disponível diariamente, tanto no aplicativo como no site da Prefeitura.

No novo módulo, os cidadãos também podem denunciar possíveis focos de criadouros do mosquito, que será encaminhado para Ouvidoria Geral e para a Secretaria da Saúde. Sintomas da doença, bem como os sinais de alerta, formas de prevenção, vídeos com informações sobre a Dengue e locais de atendimento também estão disponíveis no aplicativo.

Esta é mais uma ferramenta para deixar a população bem informada sobre o avanço da doença do município de forma rápida e transparente. A disponibilização dos dados no aplicativo foi possível graças à união de esforços da equipe de inteligência e análise de dados da Secretaria Municipal da Saúde e da empresa Gov Digital, desenvolvedora do aplicativo.

Conecta Votuporanga

Lançado em agosto de 2023, em meio às comemorações do aniversário da cidade, o aplicativo Conecta Votuporanga leva para a palma da mão os principais serviços da Prefeitura como, por exemplo, atendimentos da Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, serviços da Saev Ambiental, do Procon e diversos outros. São mais de 380 serviços on-line disponíveis para o cidadão. As atualizações são constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, assim como no caso citado do novo módulo da Dengue, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

Além da economia financeira e dos benefícios ambientais com a redução de papéis, são inúmeras as vantagens para os cidadãos como redução de tempo para retorno de suas demandas, sem contar que as solicitações podem ser feitas na palma da mão, sem sair de casa e no horário que o cidadão puder.