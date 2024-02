A Cidade conversou sobre o assunto com a médica do SanSaúde, Regina Céli Esteves Gomes, que deu dicas importantes para este momento

publicado em 01/02/2024

Regina Céli Esteves Gomes, médica pediatra do SanSaúde, traz dicas importantes para os pais nesta volta às aulas (Foto: Reprodução)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

As aulas presenciais na rede municipal de ensino em Votuporanga, voltam no dia 5 de fevereiro e a retomada da rotina escolar é um momento aguardado por pais, alunos e professores. O momento, porém, inspira cuidados com a saúde dos pequenos, já que as infecções virais respiratórias como resfriado, gripe e bronquiolite são recorrentes durante esse período.

Apesar dos cuidados, as crianças são mais suscetíveis às infecções virais respiratórias, uma vez que o sistema imunológico ainda está em formação. Além disso, elas costumam ficar mais próximas umas das outras, o que facilita a transmissão do vírus.

Pensando nisso a equipe do A Cidade conversou com a pediatra do SanSaúde Regina Céli Esteves Gomes, sobre como cuidar das crianças neste momento e as medidas de prevenção.

-Quais são as principais infecções virais respiratórias que as crianças podem contrair na volta às aulas?

No retorno as aulas, temos o aumento do risco de doenças respiratórias, causadas principalmente por vírus, entre eles o Rinovírus, Adenovírus, Influenza, Vírus Sincicial Respiratório, Covid, além de muitos outros. Podem se manifestar como uma gripe ou resfriado, ou até quadros de bronquiolite, bronquite, pneumonia, sinusites, amigdalites e faringites.

- Quais os sintomas mais comuns dessas infecções?

Coriza e congestão nasal, espirros, tosse, febre, mal-estar, dores de cabeça ou no corpo, dor de garganta, rouquidão, diminuição do apetite, desconforto respiratório.

-Quais as medidas preventivas que os pais e responsáveis podem adotar para proteger as crianças das infecções virais respiratórias?

A melhor coisa a se fazer para prevenção são os cuidados de higiene física e ambiental, manter uma boa alimentação com frutas, legumes e verduras, boa hidratação, limpeza nasal adequada, evitar contato próximo com pessoas que estiverem doentes e sempre vacinar as crianças.

-Qual a importância da vacinação para proteger as crianças das infecções virais respiratórias?

A manutenção do calendário vacinal em dia é de extrema importância na prevenção das infecções virais respiratórias, visto que para algumas delas temos vacinas extremamente eficazes, como a do Influenza, que protegem crianças de casos mais graves.

- Quais os cuidados que as escolas devem tomar para reduzir o risco de transmissão de infecções virais respiratórias?