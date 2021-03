A jornalista Silvia Stipp, de 55 anos, e membros de sua família foram imunizados, segundo ela, pois atuam como cuidadores de uma idosa

Denúncias de fura-filas da vacina ganharam as redes sociais depois da divulgação da lista de imunizados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO nome da jornalista e ex-secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Brandão Cuenca Stipp, foi vinculado na sexta-feira (19) em diversas denúncias feitas, por meio das redes sociais, como uma das pessoas que supostamente teriam furado a fila da vacina contra a Covid-19. Aos 55 anos, ela, seu marido, da mesma idade, e sua filha de 18 anos, além de outros membros de sua família, já receberam as duas doses da Coronavac e aparecem na lista de imunizados como profissionais de saúde.As denúncias começaram a surgir a partir do momento em que a Prefeitura divulgou a lista dos vacinados, em razão de uma determinação judicial. Além da jornalista, há apontamentos sobre uma pessoa ligada a serviços estéticos, e até de jovens, com idades entre 21 e 25 anos, que tiveram a vacina lançada no sistema como se fossem idosos.No caso de Silvia Stipp, segundo ela relatou ao, suas doses do imunizante e as de sua família foram aplicadas pois todos atuam como cuidadores de sua mãe, que é portadora de Alzheimer há 13 anos. “Eu sou cuidadora da minha mãe e a família se reveza com os profissionais. A gente dá banho, troca sonda, nós fazemos papeis de cuidadores”, explicou.Essa é a segunda vez que a Secretaria da Saúde teve que se posicionar publicamente após denúncias de possíveis fraudes na vacinação contra Covid-19 em Votuporanga. Depois do caso da "vacina de vento", agora a Pasta investiga a suspeita de fura-filas da vacina no município.No início da noite de sexta-feira (19) a Prefeitura de Votuporanga emitiu um comunicado em que diz que tomou ciência da suspeita de moradores do município que podem ter furado a fila de vacinação contra Covid-19.“A Prefeitura tomou ciência com indignação da suspeita de moradores que podem ter furado a fila de vacinação contra a Covid-19, na cidade. Já foi determinado que a Procuradoria Geral do Município investigue o caso e tome as medidas legais, com a devida punição aos envolvidos. Reforçamos que o calendário de imunização é seguido no município, para que atenda aos públicos prioritários, e que situações de irregularidades serão investigadas imediatamente. Qualquer dúvida sobre a vacinação pode ser solucionada pelo canal de atendimento exclusivo da Covid-19, através do 0800-771-8070”, diz a nota.Também à noite o prefeito Jorge Seba (PSDB) se pronunciou sobre o caso. “Recebi com muita tristeza a notícia de que pessoas podem ter furado a fila de imunização da Covid-19. Determinei que a Procuradoria Geral do Município investigue qualquer situação irregular e que as pessoas envolvidas sejam penalizadas”, concluiu.