Embarque ocorreu por volta das 7h20; devido aos riscos do transporte, o cantor foi entubado e colocado em respiração por aparelhos.

publicado em 08/06/2019

O cantor Agnaldo Timóteo foi transferido de Salvador para São Paulo na manhã deste sábado (8). De acordo com o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), os familiares do cantor conseguiram reservar leito em UTI no Hospital das Clínicas.

Ainda segundo o hospital, devido aos riscos do transporte, ele foi entubado e colocado em respiração por aparelhos. Agnaldo Timóteo estava internado em Salvador após sofrer um AVC.

Ao G1, na sexta-feira (7), o filho do cantor, Márcio Timóteo, já havia dito que tinha surgido uma vaga no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e que ele poderia ser transferido já a partir deste sábado.'Estado crítico'

Na sexta-feira (7), ele teve um "retrocesso do padrão neurológico" e, por conta disso, passou a realizar ventilação por máscara pressurizada. A assessoria do HGRS informou que o quadro era crítico.

Ainda na sexta-feira, o hospital em Salvador disse que, com a piora no quadro clínico do artista após "curva progressiva de melhora", poderia haver necessidade de retorno à respiração por aparelhos, o que ocorreu na manhã deste sábado para transferência do artista para a capital paulista.





Márcio, o filho do cantor, disse que, na quinta (6), o pai estava normal, feliz e falando normalmente, mas contou que, na sexta, Agnaldo acordou debilitado e sentindo falta de ar.





“Ontem ele estava bem, estava respondendo bem, mas hoje acordou para baixo. Estava respirando com dificuldades, o semblante bem para baixo”, disse Márcio.

Na quinta-feira, o Hospital Roberto Santos informou que Agnaldo Timóteo estava em uso de antibióticos fortes para combater infecções. A unidade disse, no entanto, que a idade avançada e doença associadas poderiam justificar a fragilidade imunológica e recorrência de infecção enquanto ele esteve no hospital.

Agnaldo estava na UTI do Hospital Geral Roberto Santos desde o dia 21 de maio, quando foi transferido de Barreiras, no oeste baiano, onde sofreu o AVC.

Caso

Agnaldo Timóteo teve um mal-estar em um hotel na cidade de Barreiras, no dia 20 de maio, onde estava hospedado para fazer um show em Rita de Cássia, município vizinho, que também fica no oeste baiano.

A apresentação, no entanto, foi cancelada por causa do estado clínico do artista. Em um vídeo, o cantor contou que não se sentiu seguro para fazer o show.

No dia em que passou mal, Agnaldo Timóteo foi levado para a UPA de Barreiras e depois foi transferido para o Hospital do Oeste. No dia seguinte, ele foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos, na capital.

Em 27 de maio, o quadro clínico do cantor se agravou, após o diagnóstico da infecção urinária e outras complicações. Agnaldo passou a respirar com a ajuda de aparelhos e entrou em coma induzido.