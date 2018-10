Obras no Hospital da Zona Norte já estão sendo finalizadas; Prefeitura investe mais de R$ 535 mil em melhorias de unidades de saúde

publicado em 03/10/2018

Projeto contempla a construção de grelhas e a instalação de novas tubulações de águas pluviais (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Votuporanga)

Dentro das adaptações em andamento nas unidades de saúde do município, a Prefeitura de Votuporanga realiza as obras antienchentes no prédio do Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”. Para permitir a vazão da água das chuvas e conter novos episódios de alagamentos nesse período de chuvas, o local passa por readequações, que já estão em fase de conclusão.

O projeto de contenção de inundações contempla o reparo e colocação de calhas, a construção de grelhas e a instalação de novas tubulações de águas pluviais (chuvas). Estão sendo investidos nesta obra o valor de R$ 63.378,11, com recursos próprios do município.

Concomitante as adequações antienchentes no Hospital da Zona Norte, o espaço também passa por obras de reestruturação para o combate a incêndio, com o reparo e instalação do sistema de incêndio dentro das normas de segurança. Destacam-se a iluminação e sinalização de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, adequação do sistema de hidrantes, corrimão, entre outras melhorias. Cerca de R$ 80 mil estão sendo empregados nessas instalações contra incêndio.

A Secretaria Municipal de Obras coordena o trabalho para vistoria do Corpo de Bombeiros em 14 consultórios municipais e também na Policlínica “Dr. Alberto Pesciotto” e nos serviços de saúde, como o SAE (Serviço de Atendimento Especializado), Samu e UPA – 24 horas e Centro de Controle de Endemias e Zoonoses.

Acessibilidade e Melhorias

Para oferecer uma Saúde melhor a população, a gestão do Prefeito João Dado tem empenhado grandes esforços. Ainda este ano, onze Unidades de Saúde do município também receberão adaptações que vão garantir mais acessibilidade, além de algumas outras melhorias estruturais. O processo licitatório já está em curso e foi divulgado no Diário Oficial do município deste final de semana. As obras estão orçadas em R$ 392.193,39.

“Sabemos das dificuldades enfrentadas pela Saúde no Brasil e diante desses desafios, estamos em busca de aperfeiçoar nossas estruturas, planejar novas ações e investir maciçamente na saúde básica da nossa cidade. A acesso da população à qualidade de vida depende fundamentalmente dos investimentos permanentes que fazemos nesta área”, destacou o Prefeito João Dado.