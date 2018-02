Médica infectologista do Hospital, Regina Silvia, explicou sobre a doença, ressaltando que sua prevenção é a vacina

publicado em 08/02/2018

A febre amarela tem preocupado muita gente. O Brasil confirmou 353 casos e 98 óbitos no período de 1º julho de 2017 a 6 de fevereiro deste ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Para orientar a população, a Santa Casa de Votuporanga entrevistou a médica infectologista Regina Silvia Chaves.

Regina explicou que houve aumento da procura pela imunização. “A febre amarela é uma doença grave e letal, com alta mortalidade depois que adquirida. A vacina é a melhor forma de prevenção, por isso era esperada esta demanda”, afirmou. Durante todo o ano passado, 14,9 mil pessoas foram vacinadas contra a febre amarela em Votuporanga. Em 2018, até o momento, foram aplicadas cerca de duas mil doses.

A médica esclareceu que a vacina é segura e eficaz. “Para aqueles que possuem alergia a componentes da imunização, os riscos são mínimos. Nos demais, as reações são comuns como a dor no local. Muitos falam, que ao tomar a vacina, desenvolvem a febre amarela de forma branda, mas não é verdade”, afirmou.

Turistas

A vacina está também indicada para todas as pessoas (adultos e crianças) que residam nas proximidades de áreas endêmicas ou pretendam viajar para esses lugares, dentro ou fora do Brasil. “É necessário que a imunização ocorra 10 dias antes do passeio, para que o paciente possa desenvolver anticorpos e ficar protegido”, disse.

Gravidade da doença

Dra Regina ressaltou que a febre amarela é uma doença grave, que leva a insuficiência hepática e renal. “Provoca hemorragias e óbito em até três dias. A única forma de prevenção é a vacina, que é tranquila e está disponível na rede”, afirmou.

Dose

A médica enfatizou que a vacinação é dose única. “O atual esquema ocorre com a aplicação de uma dose da vacina contra a febre amarela, sem a necessidade do reforço”, disse.

As doses são gratuitas e estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Quais os sintomas?

Os sintomas são: febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina).

Como se transmite?

A febre amarela é transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A transmissão de pessoa para pessoa não existe.

Como se prevenir?