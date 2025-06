A cidade conquistou o terceiro lugar em saúde no Estado de São Paulo e o 18º lugar em todo o Brasil

publicado em 17/06/2025

O levantamento leva em consideração diversos critérios que avaliam a qualidade dos serviços prestados à população, refletindo o desempenho dos municípios no setor (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O município de Parisi se destacou no cenário estadual e nacional na área da saúde. De acordo com os dados dos Indicadores 2025, a cidade conquistou o terceiro lugar em saúde no Estado de São Paulo e o 18º lugar em todo o Brasil. O levantamento leva em consideração diversos critérios que avaliam a qualidade dos serviços prestados à população, refletindo o desempenho dos municípios no setor.

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Parisi, o resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e compromisso com o bem-estar da população. O Poder Executivo destacou: “Queremos parabenizar e agradecer a todos os profissionais da saúde que fazem parte dessa conquista. Vocês são a força que move a saúde do nosso município! Seguimos firmes no propósito de cuidar das pessoas com respeito, dignidade e qualidade! Parisi: orgulho que vem do cuidado com a vida”.

Os dados divulgados destacam a posição de Parisi como referência na gestão da saúde pública, evidenciando os esforços realizados na melhoria dos atendimentos, na humanização dos serviços e na promoção da qualidade de vida dos moradores.

Os indicadores do Previne Brasil são medidas que avaliam o desempenho da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, servindo como base para o repasse de recursos financeiros aos municípios. Eles refletem a qualidade e a eficiência dos serviços prestados, com foco em áreas como pré-natal, saúde da mulher, doenças crônicas e cobertura vacinal.