publicado em 18/06/2025

A Polícia Militar, com o apoio da Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, por meio da atividade delegada, iniciou o reforço da segurança no município (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

O trabalho da Polícia Militar é fundamental para a manutenção da segurança pública e a preservação da ordem social. Atuando de forma ostensiva e preventiva, a corporação tem a missão de proteger a vida, o patrimônio e garantir a tranquilidade da população. Além de combater a criminalidade, a presença da Polícia Militar nas ruas inibe práticas ilícitas, promove a sensação de segurança e oferece respostas rápidas em situações de emergência. Seu papel é indispensável não apenas no enfrentamento direto à violência, mas também na construção de comunidades mais seguras e na promoção da cidadania.

Em Valentim Gentil, a Polícia Militar, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da atividade delegada, iniciou o reforço da segurança no município com a implantação do patrulhamento em duas rodas. As motocicletas já estão circulando pelas ruas da cidade com o objetivo de coibir furtos, roubos e combater o crime organizado, oferecendo mais agilidade no deslocamento dos policiais e ampliando a presença ostensiva em pontos estratégicos.