publicado em 18/06/2025

Praça da Matriz se transformou em palco para uma grande celebração que reuniu a comunidade local e moradores da região (Foto: Prefeitura de Nova Castilho)

As festas juninas são uma das mais tradicionais e populares celebrações culturais do Brasil, realizadas anualmente no mês de junho em homenagem a santos como São João, Santo Antônio e São Pedro. Com raízes que misturam influências europeias, especialmente portuguesas, e elementos da cultura popular brasileira, essas festas preservam costumes como danças típicas, quadrilhas, comidas caipiras, fogueiras e brincadeiras. A tradicional Festa Junina de Nova Castilho reuniu centenas de pessoas na Praça da Matriz na noite do último sábado.

O espaço se transformou em palco para uma grande celebração que reuniu a comunidade local e moradores da região em uma noite marcada por muita alegria e clima típico das festas juninas.

O evento contou com diversas apresentações de danças tradicionais realizadas pelos alunos da EMEF “Professora Sandra Regina Feitosa Sobreira”, pelas alunas dos projetos do Centro de Convivência do Idoso (CCI), pelos integrantes do Projeto de Artesanato do Cras e pelos adolescentes participantes dos projetos sociais do município.