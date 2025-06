Com raízes em Votuporanga, Valdecir Aparecido Gerotto participa da exposição coletiva “Caminhos Cooperativos”

publicado em 04/06/2025

Valdecir Aparecido Gerotto participa da exposição coletiva “Caminhos Cooperativos” (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O artista visual e fotógrafo Valdecir Aparecido Gerotto, de 67 anos, participará da exposição coletiva “Caminhos Cooperativos”, que será realizada no Riopreto Shopping, em São José do Rio Preto, no período de 17 a 31 de junho.

Conhecido como Gerotto, ele está prestes a completar 68 anos, é pai de dois filhos e avô de cinco netos. Natural da cidade de Mirassol, o artista possui raízes familiares em Votuporanga e Fernandópolis, municípios do interior paulista com os quais mantém vínculos afetivos e culturais. Na ocasião, ele exibirá duas obras digitais e inéditas, que serão apresentadas juntamente com produções de outros 29 renomados artistas plásticos.

A mostra é organizada pelo grupo “Ser Tão” e conta com a coordenação de dois destacados nomes das artes visuais: o professor em artes Marcelo Lopes e Luciane d’Alessandro.

Além disso, a exposição terá como curador Oscar D’Ambrósio, pós-doutor e doutor em educação e história da cultura, mestre em artes visuais, jornalista e crítico de arte, que participa como convidado e referência teórica, reforçando a relevância acadêmica e cultural do evento.

“Caminhos Cooperativos” é uma exposição coletiva que reúne 60 obras de 30 artistas do interior paulista, sendo que cada um deles participa com duas criações artísticas. O projeto busca promover um diálogo artístico inspirado nos valores do cooperativismo, enfatizando a importância da colaboração e da ação conjunta. A exposição celebra a decisão histórica tomada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. Esta decisão reconhece o papel fundamental dessas organizações no desenvolvimento social, econômico e sustentável em nível global, valorizando práticas que impulsionam a solidariedade, a inclusão e o bem-estar coletivo.

As obras selecionadas para a mostra abordam, de forma sensível e crítica, questões contemporâneas de grande relevância, como as mudanças climáticas, a desigualdade social e as soluções colaborativas para os desafios que afetam as sociedades atuais. Por meio de diferentes linguagens e técnicas artísticas, os participantes expressam suas reflexões sobre como a cooperação pode ser um elemento transformador no enfrentamento de problemáticas globais, propondo novas perspectivas e alternativas criativas.

A expografia da exposição é assinada pela arquiteta Josiani Sabino, responsável pela concepção espacial e visual do evento, buscando valorizar a interação entre as obras e o público visitante, criando uma atmosfera que favoreça a fruição artística e a reflexão sobre os temas propostos. De acordo com Oscar D’Ambrósio, as obras apresentadas nesta exposição buscam discutir e propor soluções artísticas inovadoras para desafios globais, destacando a importância da ação cooperativa como um caminho para a construção de um mundo mais justo e sustentável.