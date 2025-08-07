Crime ocorreu no início da noite desta terça-feira (19) (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Na noite desta terça-feira (19), por volta das 18h, um homem identificado como Luís Fabiano, de 44 anos, conhecido como Nego, foi executado em Votuporanga. O crime ocorreu no bairro Palmeiras I, zona Sul da cidade.
De acordo com informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade
no local, uma motocicleta chegou à rua Joaquim Franco Garcia, onde a vítima estava em frente à casa dos pais. Em seguida, foram ouvidos aproximadamente dez disparos de arma de fogo.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil. Médicos socorristas também estiveram no local e constataram o óbito de Luís Fabiano. A Polícia Civil deu início às investigações e, até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.