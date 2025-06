Os deputados federais Luiz Carlos Mota e Marangoni destinaram recursos financeiros para a cidade de Parisi

publicado em 18/06/2025

Prefeitura Municipal de Parisi; cidade recebeu recursos de dois deputados federais (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O município de Parisi recebeu um repasse de R$ 243 mil destinados por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Luiz Carlos Mota e Marangoni. O valor será aplicado em áreas essenciais para a cidade, com foco na saúde e na melhoria da estrutura de atendimento à população.

O deputado Luiz Carlos Mota destinou R$ 150 mil, valor que será investido diretamente na área da saúde do município. A Prefeitura de Parisi manifestou agradecimento ao parlamentar pela contribuição. “Parisi agradece ao deputado Luiz Carlos Mota! A Prefeitura de Parisi manifesta seu sincero agradecimento ao deputado federal Luiz Carlos Mota pela destinação de um recurso no valor de R$ 150 para a área da saúde do nosso município. Esse investimento é fundamental para fortalecer os atendimentos, melhorar a estrutura e garantir mais qualidade e cuidado à nossa população. Saúde é prioridade, e com apoio como esse seguimos avançando! Obrigado, deputado Luiz Carlos Mota, por acreditar em Parisi e contribuir com o bem-estar da nossa gente”, diz o comunicado.

Já o deputado Marangoni destinou uma emenda no valor de R$ 93 mil, que será utilizada na aquisição de um veículo de passeio para uso da equipe municipal. A Prefeitura também publicou um agradecimento ao parlamentar, destacando a importância da parceria. “É com grande satisfação que agradecemos ao deputado federal Marangoni pela destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 93 mil que será utilizada para a aquisição de um veículo de passeio para uso da nossa equipe. Esse recurso chega em boa hora e representa um avanço importante para melhorar nossa mobilidade e a eficiência no atendimento às demandas da população. A parceria com representantes comprometidos como o deputado Marangoni é essencial para fortalecer nossas ações e levar mais qualidade aos serviços prestados”, afirmou a administração municipal.