Vinculado ao Escritório Regional de Votuporanga, unidade fecha o ano de 2024 com ações e conquistas

publicado em 07/01/2025

O Sebrae Aqui de Cosmorama fecha o ano de 2024 com o marco de dois anos de atividades, com destaque para o fomento do empreendedorismo local. Localizado no centro da cidade, o espaço é um ponto estratégico para a formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) e a manutenção de pequenos negócios, fortalecendo a economia do município.

Durante todo o ano de 2024, o Sebrae Aqui de Cosmorama realizou 1.232 atendimentos e, em setembro, a agente responsável pelo posto, Vanéia Rosa dos Santos Oliveira, foi premiada por excelência no atendimento. Com 100% de aproveitamento na avaliação do programa Cliente Oculto, a conquista reflete o padrão de qualidade do Sebrae Aqui. A cerimônia ocorreu na sede do Sebrae-SP, em São Paulo.

“Foi um momento de reconhecimento não só para o nosso trabalho, mas também para o que o Sebrae oferece aos pequenos empresários e aos moradores de Cosmorama. Esses dois anos representam a consolidação de um serviço essencial para o município”, afirmou Vanéia.

Durante o ano, foram realizados cursos e capacitações que abrangem desde o público feminino, como o programa Mil Mulheres, do Sebrae Delas, até áreas técnicas, como confeitaria, costura, customização de vestuário e eletricista. Também se destacou o projeto de educação empreendedora, voltado para jovens interessados em ingressar no universo dos negócios.

Em 2023 e 2024, clientes de Cosmorama participaram da Beauty Fair, maior feira de beleza da América Latina, e da Feira do Empreendedor, evento nacional que conecta empresários a novas tendências e mercados.

O sucesso do Sebrae Aqui de Cosmorama também é atribuído à parceria com a Prefeitura, que é fundamental para viabilizar ações e atrair investimentos. O gerente do Escritório Regional de Votuporanga, Marcos José Amâncio, ressaltou a importância dessa cooperação.

“O Sebrae-SP tem como princípio valorizar o trabalho dos agentes e fortalecer os laços com os municípios e entidades locais. Em Cosmorama, a parceria com a Prefeitura foi essencial para ampliar o impacto do Sebrae Aqui e reforçar o empreendedorismo como motor de desenvolvimento local”, afirmou Amâncio.