Não perca essa chance de ingressar em uma das maiores empresas do setor

publicado em 07/12/2024

A Usina Cofco Internacional, referência no setor de agronegócios e com forte presença global, realizará na próxima sexta-feira, 13 de dezembro, um Mutirão de Empregos em Votuporanga. O evento tem como objetivo preencher vagas efetivas nas áreas agrícola, automotiva e industrial, oferecendo novas oportunidades de trabalho à população local.A ação acontecerá no Pati (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, em Votuporanga. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado. As vagas são para diferentes níveis de experiência e as contratações serão realizadas de forma imediata.A Usina Cofco Internacional é uma empresa com visão clara e valores sólidos, destacando-se pela sua atuação no agronegócio e pela criação de um ambiente de trabalho pautado por culturas positivas e inclusivas.Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do WhatsApp pelo número (17) 99763-8661. Não perca essa chance de ingressar em uma das maiores empresas do setor.