publicado em 16/12/2024

Só no segundo semestre deste ano o criminoso mirim teria praticado 12 crimes de estelionato e dez furtos em shoppings de Rio Preto (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um garoto, de apenas 15 anos de idade, que ficou conhecido na internet como “prodígio do mal” foi detido e encaminhado para a Fundação Casa, neste final de semana, em Rio Preto após cometer mais de 100 crimes entre 2023 e 2024. O criminoso mirim é acusado de dezenas de furtos e diversos casos de estelionato.

De acordo com a Polícia Civil, o menor foi apontado como autor de 82 crimes de estelionato em 2023 envolvendo falsos comprovantes de transferência, um furto em uma relojoaria no primeiro semestre de 2024 e outros 12 crimes de estelionato e dez de furtos em shoppings no segundo semestre deste ano.