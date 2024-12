Unidades do Escritório Regional de Votuporanga foram reconhecidas por excelência nos serviços prestados aos pequenos empreendedores

publicado em 19/12/2024

As unidades são vinculadas ao Escritório Regional de Votuporanga e foram premiadas nas categorias bronze e prata (Foto: Sebrae-SP)

Os Postos do Sebrae Aqui de Fernandópolis e Nhandeara foram reconhecidos com o Selo de Referência em Atendimento 2024, premiação concedida na última terça-feira (17), em São Paulo, durante evento realizado pelo Sebrae-SP. As unidades são vinculadas ao Escritório Regional de Votuporanga e foram premiadas nas categorias bronze e prata, respectivamente.A cerimônia contou com a presença de representantes dos postos premiados, Wania Ribeiro e Gleison Silva, de Fernandópolis, e Aline dos Santos Lelis, de Nhandeara. Ao todo, 126 unidades do Sebrae Aqui, das 717 existentes em todo o Estado, foram certificadas. Elas representam 75% do total de atendimentos realizados pelo Sebrae-SP, número que chegou a 800 mil em 2024, com 400 mil clientes atendidos. Destes, 200 mil abriram seus próprios negócios com os atendimentos realizados pelos agentes.Na cerimônia, Daniel Palácio, gerente da Unidade de Atendimento ao Cliente do Sebrae-SP, destacou o trabalho realizado pelos agentes locais e pelos gestores dos Escritórios Regionais. “Vocês elevaram a qualidade do Sebrae, isso é devido ao trabalho de vocês, ao trabalho dos gestores de Escritórios Regionais”, disse ele durante seu discurso na abertura.O Selo de Referência em Atendimento é uma metodologia criada para avaliar e reconhecer a excelência no atendimento e nos serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e parceiros da rede do Sebrae. A avaliação é feita com base em sete pilares que englobam critérios qualitativos e quantitativos. A pontuação obtida pelos postos determina a categoria do selo bronze, prata ou ouro.Os postos selados com a categoria ouro neste ano terão a oportunidade de concorrer ao Selo Diamante do Sebrae Nacional em 2025, reconhecimento máximo oferecido pela instituição. O objetivo é incentivar a melhoria contínua e fortalecer o papel do Sebrae como parceiro estratégico dos empreendedores brasileiros.