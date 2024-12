Prepare-se para um evento que promete reunir a comunidade em prol de uma causa nobre

publicado em 07/12/2024

O evento tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção e melhoria dos serviços prestados pelo hospital (Foto: Governo do Estado de SP)

Prepare-se para um evento que promete reunir a comunidade em prol de uma causa nobre! Amanhã, o Centro de Eventos Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul, será o palco da segunda edição do Leilão de Gado em Benefício da Santa Casa de Votuporanga. Este evento tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção e melhoria dos serviços prestados pelo Hospital, que é referência para 53 cidades da região.A Santa Casa de Votuporanga desempenha um papel vital, oferecendo atendimentos de urgência, emergência e tratamentos de média e alta complexidade para milhares de pessoas. Agora, é o momento de todos se unirem para garantir que essa Instituição continue funcionando com excelência, oferecendo atendimento de qualidade a quem mais precisa.O prefeito de Sebastianópolis do Sul, Manoel Erani Leite Magalhães, destacou a importância de todos se engajarem nessa causa. "O leilão é uma verdadeira demonstração de solidariedade, e os voluntários estão empenhados para que a Santa Casa de Votuporanga continue sendo esse centro de saúde tão essencial para nossa região", afirmou o prefeito.Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, também convidou a população a participar: "A Santa Casa é uma instituição vital para todos nós, e com a ajuda de todos, podemos continuar fortalecendo o nosso Hospital", disse ele, ressaltando a importância da união da comunidade.O evento será ainda mais especial com um almoço saboroso, preparado com todo carinho da comunidade. O cardápio, repleto de delícias regionais, incluirá arroz, feijão gordo, churrasco, mandioca e vinagrete. Será uma oportunidade para saborear a culinária local, confraternizar com amigos e familiares, e reforçar o espírito de solidariedade que move o evento. O almoço custa R$25 e pode ser adquirido com Tostão: (17) 99748 – 1291.Você pode fazer a diferença de várias maneiras: participe do leilão, faça suas doações e venha com a família e amigos para esse grande evento! Para contribuir com doações, entre em contato com os seguintes números: Di Beira Rio: (17) 99615 – 0409; (17) 99744 – 4754; Cesar de Oliveira: (17) 99757-8603.Sua presença e colaboração são fundamentais para garantir que a Santa Casa de Votuporanga continue sendo um pilar de saúde para nossa região.