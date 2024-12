A Embaixada Fla Rio Preto fez a doação de panetones nesta semana em São José do Rio Preto

publicado em 19/12/2024

A Embaixada Fla Rio Preto fez a doação de panetones nesta semana em São José do Rio Preto (Foto: Fla Rio Preto)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Embaixada Fla Rio Preto realizou nesta quarta-feira (18) a doação de 150 panetones para duas instituições de São José do Rio Preto. A ação faz parte do Projeto de Consulados e Embaixadas do Flamengo, que prevê a realização de seis campanhas sociais ao longo do ano, incluindo esta última iniciativa voltada para o Natal.Os panetones, da marca Casa Suíça, pesando 400g cada, foram entregues para a Casa de Cireneu e para a Paróquia Nossa Senhora Rosário de Pompéia. As instituições serão responsáveis por distribuir os produtos a pessoas que mais precisam. Para comprar os panetones, a Embaixada arrecadou dinheiro com 150 membros que colaboraram com esta iniciativa. “Nos sentimos orgulhosos em divulgar o nome do Clube de Regatas do Flamengo e, principalmente, em podermos manifestar nossa paixão pelo clube ajudando pessoas menos favorecidas”, destacou o embaixador Otavio Villar da Silva Neto, em conversa com a reportagem do jornalA Embaixada Fla Rio Preto, que foi fundada em fevereiro de 2021, tem como objetivo promover a união de torcedores do Flamengo na cidade, além de contribuir para causas sociais por meio de iniciativas como esta. O Projeto de Consulados e Embaixadas do Flamengo é uma estratégia que mobiliza os grupos de torcedores em todo o Brasil para realizar ações solidárias em diferentes períodos do ano.Essa campanha natalina encerra as atividades sociais programadas pela Embaixada para 2024, reforçando o compromisso dos torcedores com a solidariedade e o apoio a quem mais precisa.