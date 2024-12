Carlão Pignatari, por exemplo, injetou na região R$ 10,9 milhões em emendas impositivas e mais R$ 30 milhões em indicações

publicado em 28/12/2024

Carlão Pignatari e Danilo Campetti (Foto: Alesp)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brOs deputados estaduais e federais que possuem base eleitoral na região injetaram mais de R$ 214 milhões em recursos nas cidades do noroeste paulista. Os dados fazem parte de um levantamento feito junto à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e à Câmara Federal.De acordo com os dados, os seis deputados que representam o noroeste paulista na Alesp, Carlão Pignatari (PSDB – Votuporanga), Beth Sahão (PT – Catanduva), Danilo Campetti (Republicanos – Rio Preto), Itamar Borges (MDB – Rio Preto), Sebastião Santos (Republicanos – Barretos) e Valdomiro Lopes (PSB – Rio Preto), direcionaram mais de R$ 141 milhões do orçamento do Estado para a região. O montante leva em consideração as chamadas emendas impositivas e indicações parlamentares.Carlão Pignatari, por exemplo, injetou na região R$ 10,9 milhões em emendas impositivas e mais R$ 30 milhões em indicações. A maior parte das emendas foi direcionada a Votuporanga, 24 no total, no valor de R$ 2 milhões. O restante foi distribuído entre 59 cidades. Já em relação às indicações, Carlão foi o deputado que mais emplacou recursos na região, direcionando os R$ 30 milhões para 49 municípios.Beth Sahão, por sua vez, destinou R$ 2,7 milhões em emendas impositivas para sua cidade base, entre recursos para entidades assistenciais coo a Santa Casa e a Fundação Padre Albino, e o restante pulverizou entre mais de 70 cidades, inclusive com uma emenda de R$ 100 mil para a Santa Casa de Votuporanga.Já Danilo Campetti, que assumiu mandato na Alesp em junho, não pôde destinar emendas impositivas neste ano, mas emplacou mais de R$ 13 milhões em indicações feitas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Dentre estas indicações está o recurso de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Votuporanga, como noticiado ontem peloItamar Borges, velho conhecido da região, focou seus recursos neste ano em Rio Preto, seu domicílio eleitoral atualmente e onde disputou as eleições para prefeito, mas acabou derrotado. Todos os R$10,9 milhões de suas emendas impositivas foram para a maior cidade da região. Ele também indicou R$ 20 milhões para outras 122 cidades.O deputado estadual Sebastião Santos também priorizou sua base, com a destinação de R$ 2,7 milhões para Barretos em emendas impositivas. Valdomiro Lopes fez o mesmo ao encaminhar R$ 4,8 milhões para Rio Preto, mas direcionou também outros R$ 8,4 milhões para 34 cidades além de indicar pouco mais de R$ 9 milhões para 20 cidades.Já os deputados federais que representam a região, Fausto Pinato (PP – Fernandópolis) e Luiz Carlos Motta (PL – Rio Preto), destinaram R$ 73,7 milhões em recursos. Metade desse valor, obrigatoriamente, foi para o setor de saúde.Pinato destinou R$ 37,8 milhões, sendo mais de R$ 18 milhões para a saúde em diversos municípios da região e outras cidades do Estado. O deputado também encaminhou R$ 7 milhões em emendas de bancada para o Hospital do Amor de Barretos, dentre outras destinações.Motta, por sua vez, destinou R$ 35,8 milhões. As cidades que foram mais beneficiadas foram Catanduva, Rio Preto e Tupã, com verbas para obras e custeio na área da saúde e assistência social.