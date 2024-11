Na noite desta quarta-feira (20), a Polícia Militar m por meio da Força Tática da 3ª Cia de Votuporanga, prendeu um traficante com arma e drogas em Nhandeara

publicado em 22/11/2024

Com o traficante a Polícia Militar encontrou um revólver e uma grande quantidade de crack, maconha e cocaína (Foto: Divulgação)

Da redação

Na noite desta quarta-feira (20), a Polícia Militar m por meio da Força Tática da 3ª Cia de Votuporanga, prendeu um traficante com arma e drogas em Nhandeara. Com o acusado os policiais encontraram mais de 1kg de crack, além de porções de maconha e uma grande quantidade de cocaína.

De acordo com a ocorrência, durante o patrulhamento a equipe de Força Tática recebeu informações de que um indivíduo, em seu veículo Ford KA, estaria realizando tráfico de drogas em Nhandeara. A equipe policial se deslocou até a cidade vizinha onde avistou o veículo com as características passadas trafegando pela via.

A abordagem foi realizada, onde foi encontrado com o condutor duas porções de maconha, dinheiro e um celular. Seguindo com as diligências, em busca domiciliar foram encontradas mais 19 porções de maconha, mais de 1kg de crack, uma porção de meio quilo de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro e um revólver calibre 32, com três munições sendo uma intacta e duas deflagradas.