publicado em 01/11/2024

Claudinei do Skinão foi o entrevistado de ontem da Cidade FM e já traçou as metas para o seu governo em Valentim Gentil (Foto: A Cidade)

Da redação

Ainda durante sua entrevista ontem na Cidade FM, o prefeito eleito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão (PRD), admitiu a possibilidade de mudança na data da tradicional festa de peão de sua cidade, em razão do lançamento do Votu International Rodeo. Ele afirmou, no entanto, que nada foi definido e que isso será discutido com a população.

“Valentim, já há mais de 30 anos, tem a tradição de fazer a festa do peão entre o dia 30 de abril ao dia 3 de maio, porque o aniversário de nossa cidade é dia 3 de maio. Nunca pensamos que alguém viria a montar uma festa próximo de nós, nessa data. Cada um tem a opção de fazer, é livre, mas acho que faltou um pouco de nós conversarmos sobre isso. Valentim vai ter que se reorganizar”, disse o futuro prefeito.

Claudinei disse ainda que foi pego de surpresa e ainda avalia o que pode ser feito, sem descartar a possibilidade de trocar a data do evento.