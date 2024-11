A Polícia Civil de São José do Rio Preto deflagrou, na manhã de ontem uma operação para combater uma quadrilha especializada em golpes bancários pela internet

publicado em 01/11/2024

Durante a operação, diversos celulares, cartões bancários e outros materiais usados nos crimes foram apreendidos (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de São José do Rio Preto deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31), uma operação para combater uma quadrilha especializada em golpes bancários pela internet. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Campinas, Diadema e Sumaré, em São Paulo.

Durante a operação, diversos celulares, cartões bancários e outros materiais usados nos crimes foram apreendidos. A investigação apontou que pelo menos 20 pessoas em Rio Preto foram vítimas do esquema, que causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil.

De acordo com a polícia, os golpistas se passavam por funcionários de bancos e entravam em contato com as vítimas, alegando que as contas bancárias delas haviam sido clonadas e que transferências suspeitas estavam sendo realizadas. Com essa abordagem, os criminosos conseguiam obter os dados pessoais e induziam as vítimas a fornecerem um código que dava acesso ao aplicativo bancário.