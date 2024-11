A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31), a Operação Shadowland, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por invadir os sistemas do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)

publicado em 01/11/2024

Operação Shadowland da PF, cumpriu mandados na região e em dois estados para coibir ataques a sistemas públicos (Foto: Divulgação PF)

Da redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31), a Operação Shadowland, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por invadir os sistemas do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Jales, na região, e também em Imperatriz/MA e Açailândia/MA.

As investigações tiveram início após os servidores do Incra detectarem acessos indevidos aos sistemas internos da instituição e comunicarem o fato à Polícia Federal. Apurou-se que os criminosos utilizavam certificados digitais ideologicamente falsos, emitidos em nome de funcionários do Incra e de particulares, para obter acesso aos sistemas.

A ação rápida do Incra, que modificou os protocolos de acesso, impediu que ocorressem novas invasões. A Polícia Federal contou com a colaboração do próprio instituto e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), órgão gestor dos certificados digitais da ICP-Brasil.