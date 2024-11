Sete estelionatários foram presos na ação; criminosos ostentavam vidas luxuosas nas redes sociais, com viagens, joias e roupas de grife

publicado em 11/11/2024

Nas casas dos acusados a Polícia Civil encontrou joias, roupas de grife e cartões bancários e equipamentos eletrônicos (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Valentim Gentil, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, deflagrou, prendeu sete pessoas acusadas de envolvimento em uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos. Criminosos ostentavam vidas luxuosas nas redes sociais, com viagens, joias e roupas de grife, tudo custeado pelo dinheiro tomado das vítimas de seus crimes.

As prisões ocorreram no âmbito da operação “Cyber Connect”, que resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Estado: São Paulo, Guarulhos, Indaiatuba, São Bernardo do Campo e Ibiúna.

A operação é fruto de uma investigação desenvolvida ao longo de um ano pela unidade policial, e culminou na desarticulação de uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. O grupo criminoso atuava em todo território nacional, aplicando golpes na venda de veículos e maquinários de alto valor, causando prejuízos milionários às vítimas.

As investigações apontaram a participação de pelo menos nove pessoas na organização, das quais sete foram presas durante a operação. Dois suspeitos permanecem foragidos, sendo que um deles encontra-se fora do país.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidos cartões bancários, aparelhos celulares, joias, roupas de grife e eletrônicos de alto valor. Foi cumprida o bloqueio das contas bancárias dos investigados.

O padrão de vida elevado dos criminosos foi confirmado durante as buscas, com destaque para um casal que residia em condomínio de luxo, além de outro suspeito que ostentava viagens, joias e vestuário de grife. A operação contou com apoio de todas delegacias vinculadas à seccional de Votuporanga.