A Cidade FM recebeu ontem em seus estúdios o prefeito eleito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão (PRD), dando sequência à série de entrevistas com os eleitos em outubro deste ano

publicado em 01/11/2024

Claudinei do Skinão foi o entrevistado de ontem da Cidade FM e já traçou as metas para o seu governo em Valentim Gentil (Foto: A Cidade)

Da redação

A Cidade FM recebeu ontem em seus estúdios o prefeito eleito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão (PRD), dando sequência à série de entrevistas com os eleitos em outubro deste ano. Na emissora, o futuro chefe do Executivo municipal da segunda maior cidade da Comarca, traçou as metas para o seu governo e já estabeleceu as prioridades para o início do mandato.

Eleito com 56% dos votos válidos, Claudinei disse que a vitória era esperada, diante do projeto que foi apresentado à população, e que agora já está atrás de parcerias para cumprir suas propostas de governo nos próximos quatro anos.

“A gente vinha trabalhando, colocando os nossos projetos e intenções para a cidade e a população, gradativamente, foi aderindo a essa campanha e entendeu que o Claudinei do Skinão e o Sergio Ladeira seriam naquele momento o melhor para nossa cidade. Estamos com muito gás, muito fôlego, as intenções são as melhores possíveis e sabemos da nossa capacidade de fazer acontecer aquilo que foi programado enquanto projeto”, disse.

Questionado sobre o governo de transição, Claudinei disse que ele e seu grupo já estão trabalhando para isso e, inclusive, já manteve contato com o atual prefeito, Adilson Segura, que se colocou à disposição para abrir a Prefeitura para a futura gestão. Ele falou também sobre o contato que tem mantido com deputados em busca de recursos para a cidade.

“Estamos recebendo respostas muito valiosas e agradáveis para Valentim como, por exemplo, nós estivemos com a deputada Analice Fernandes em São Paulo na nossa primeira visita, e nós já tínhamos uma demanda de nós instalarmos no nosso centro de saúde um aparelho de raio-x e um ultrassom e ela já nos atendeu com esse pedido e no começo do ano isso vai acontecer de verdade em Valentim e vamos colocar para funcionar”, completou.

Já em relação às prioridades iniciais de seu governo, o futuro prefeito afirmou que é colocar as contas da Prefeitura em dia e colocar os secretários para trabalhar.